Якуб Вех: Есть два способа заблокировать попадание энергии с БелАЭС на рынок Литвы 2 24.10.2019, 16:47

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Якуб Вех

Также Вильнюс может рассчитывать на поддержку Варшавы.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас уверяет, что Литва примет все меры, чтобы на рынок страны не попадала электроэнергия с белорусской АЭС в Островце. Cможет ли Литва успешно бороться с энергией, которая будет производиться на небезопасной АЭC? Cайт Сharter97.org поговорил с заместителем главного редактора польского портала Energetyka24 Якубом Вехом.

- Каким образом Литва может остановить поставки энергии из Беларуси на свой рынок?

- Во-первых, Литва может заблокировать поставки электроэнергии из атомной электростанции в Островце на свой собственный энергетический рынок. Она может сделать это благодаря правовым средствам, специальному законодательству, которое будет препятствовать таким поставкам. Его роль подчеркнул министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Также есть и физические меры — демонтаж линий электропередачи.

- Почему Латвия и Эстония гораздо менее критически относятся к тому, что на границе с ЕС возводится мощнейшая атомная станция?

- Под давлением Вильнюса Рига отозвала свое заявление о закупке энергии у белорусской АЭС. Однако для того, чтобы полностью понять позиции соседей Литвы требуется обратить внимание на ту ситуацию в области энергетики, в которой они находятся.

Наиболее важные мощности, установленные в Латвии и Эстонии — это установки для сжигания ископаемого топлива. Все это ведет к высоким выбросам на киловатт-час произведенной энергии, что в свою очередь приводит к финансовым и политическим издержкам.

Следует отметить, что давление институтов Европейского Союза на страны с таким энергетическим профилем может усилиться еще больше в течение этого срока Европейского парламента, в котором увеличивается влияние «зеленых». Именно по этим причинам Латвия и Эстония могут быть заинтересованы в покупке энергии у Беларуси, благодаря чему эти страны могут получать дешевую и чистую энергию без собственных инвестиций в производственные мощности.

Однако следует помнить, что излишняя зависимость от импорта пусть даже дешевой энергии может быть геополитически опаснa как для Таллинна, так и для Риги. Нарушение отношений с Вильнюсом является лишь одним из возможных последствий, причем далеко не самым худшим.

- Насколько реально то, что Литва откажется от прямых закупок электроэнергии из Островца, но будет его приобретать через энергетические сети Латвии и Эстонии?

- Такой сценарий, несомненно, политически может оказаться проблематичным для Литвы, но он не является чем-то совершенно невообразимым. Однако учитывая твердый тон Вильнюса по отношению к импорту энергии из АЭС в Островце, я сомневаюсь, что литовцы решат пойти на такой шаг, тем более, что они стремятся связать страны Балтии с европейской энергосистемой и отключиться от бывшей советской. У Литвы есть свои геополитические цели. Вильнюс также может рассчитывать на поддержку Варшавы.