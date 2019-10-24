Стали известны подробности ЧП с милиционером под Речицей 24.10.2019, 17:47

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Родительский дом Ивана в деревне Холмеч

Фото: «Радыё Свабода»

Свое мнение высказали местные жители.

Сотрудник Речицкого департамента охраны, 36-летний Иван Ефимчик покончил жизнь самоубийством 23 октября, рассказали сайту «Радыё Свабода» жители деревни Холмеч, где произошло происшествие.

Первым о самоубийстве сообщил тelegram-канал Nexta.

По рассказам местных жителей, мужчина совершил самоубийство после похорон отца, который умер от болезни. Это произошло около соседней деревни Чаплин, рыбаки нашли тело на берегу Днепра.

Семью они характеризуют в целом положительно. Отец милиционера, говорят они, работал в нефтяной отрасли, летал на север России на заработки, мать работала директором местной школы, а старшая сестра работает учительницей.

У мужчины, добавляют местные, осталась дочь, с женой был разведен.

«Он здесь не жил, не зарегистрирован был, приезжал родителям помогать - рассказали в сельсовете. - Вчера папа умер его, он болел. Мать держала хозяйство, коз, помогала старшей дочери с детьми, дочь в школе работает. Чтобы Иван пил или скандалил - такого не было. Это же деревня, все бы сразу знали».

На момент выхода публикации журналистам не удалось получить комментарии в пресс-службе Министерства внутренних дел и УВД Гомельского облисполкома. Позже в Telegram появился официальный комментарий Следственного комитета.