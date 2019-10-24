РФ попросила пересчитать рейтинг Doing Business под «майские указы» Путина 1 24.10.2019, 18:30

Президент РФ уже 9 лет просит поднять Россию выше 20-го места.

Россия обратилась к Всемирному банку с предложением изменить методику расчета рейтинга Doing Business, сообщил ТАСС исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин.

В рейтинге-2019 РФ Россия поднялась на три строчки, до 28-го места, однако задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным, снова провалила, передает finanz.ru.

Путин еще в серии «майских указов» 2012 года требовал войти в топ-20. Сроком был поставлен 2018 год, однако когда он наступил, поручение сдвинули еще на 6 лет.

Исправить положение можно усовершенствованием методики - предложения на этот счет подготовило Минэкономразвития, рассказал Маршавин.

"Наше место (в рейтинге) потенциально выше, потому что банк пока не во всех областях учитывает реформы», - объяснил он, добавив, что руководство банка «с благодарностью» приняло российскую инициативу и «само признает необходимость изменений».

«В следующем году в рейтинг добавятся новые показатели», - заявил Маршавин.

Рейтинг не является полным отражением инвестиционного климата, поскольку не измеряет уровень стабильности регуляторики, заявил «Интерфаксу» глава МЭР Максим Орешкин.

«Частое изменение условий, низкая предсказуемость - это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего, потому что с процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью», - пояснил он.

Рейтинг Doing Business оценивает страны по благоприятности условий ведения бизнеса осуществляется от 1 до 190. Страны ранжируются по десяти критериям регулирования предпринимательской деятельности: затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, уплата налогов, осуществление международной торговли, обеспечение исполнения договоров, процедуры банкротства.

Россия улучшила место только по двум показателям. По доступу к электросетям Россия выросла в рейтинге вверх на пять позиций - до 7-го места. А по получению разрешения на строительство совершила рывок с 48-го до 26-го места.

По остальным параметрам Россия или упала, или осталась на том же месте. По защите миноритариев позиции РФ рухнули сразу на 15 пунктов, до 72-го места, а по налогообложению - на 5 пунктов до 58-го.