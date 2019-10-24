Кот из Гатово собрал на YouTube уже миллион подписчиков 2 24.10.2019, 19:26

Кот Пусик

Кот Пусик получил золотую кнопку.

Число подписчиков на YouTube-канале кота Пусика из поселка Гатово под Минском перевалило за один миллион. Эту информацию belmir.by подтвердили хозяева животного Вячеслав и Юлия, которые когда-то подобрали его на улице.

– Круглой цифры мы достигли где-то 8 сентября. И на завтра выложили видео об этом. Специально снимали каждый день до часа икс. Отпраздновали это событие шариками, – пояснил Вячеслав.

По его словам, для авторов канала достижение стало приятным бонусом в виде золотой кнопки от YouTube (она дается тем, кто имеет от 1 млн подписчиков). Ведь до миллиона дойти очень нелегко. Особенно если в центре внимания постоянно один кот.

– Пусик – возможно, вообще единственный кот, добравшийся на YouTube до миллиона в одиночку. Другие миллионники имеют напарников, минимум два кота и больше. Cole and Marmalade, например, Suri Noel и так далее, – сказал Вячеслав.

На вечер 23 октября у Пусика насчитывалось 1,04 млн подписчиков и более 230 млн просмотров. Самый популярный ролик набрал 22 млн просмотров. Канал был зарегистрирован 13 ноября 2015 года.