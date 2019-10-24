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Белорусы жалуются в Минприроды на качество атмосферного воздуха

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  • 24.10.2019, 22:12
Белорусы жалуются в Минприроды на качество атмосферного воздуха

Причиной называют повсеместное сжигание опавшей листвы.

Белорусы жалуются в Минприроды и в его территориальные органы на качество атмосферного воздуха. А причиной называют повсеместное сжигание опавшей листвы и других растительных отходов во время уборки приусадебных участков.

По этой причине министерство разместило на своем сайте рекомендации, в которых призывает жечь сухие листья только в исключительных случаях (например, если есть угроза заражения здоровых растений листвой больных деревьев).

"Листья деревьев, очищая воздух, накапливают различные загрязняющие вещества, в том числе тяжелые металлы, которые при сжигании повторно попадают в атмосферу", — предупреждают чиновники. Они рекомендуют ряд методов утилизации сухой листвы.


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