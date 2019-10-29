Топ-7 книг из мировой литературы, которые стоит почитать на белорусском языке 1 29.10.2019, 19:11

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В последние годы переводная литература заняла чуть ли не главное место в белорусском книгоиздании.

Кроме этого, появилась серия "Американка", которая стремится издавать американскую классику. В этом году на переводческую премию имени Карлоса Шермана претендовало 47 книг. Для сравнения: в 2019 году в литературной премии имени Ежи Гедройца за лучшую прозаическую книгу участвовало всего 34 книги. Еврорадио посмотрело, что издавалось последние два года, и предлагает свой субъективный топ-7 переводных книг.

Мойше Кульбак “Понедельник»

Изданный в 1926 году роман белорусско-еврейского писателя Мойше Кульбака в переводе с идиш Сергея Шупы вышел в 2019 году в издательстве "Вясна".

В книге описываются события времён российской революции в каком-то крупном, но точно не определённым городе. Сам автор в те времена жил в Минске и Вильнюсе. Главный герой — учитель иврита Мордхэ Маркус. Он игнорирует политическую жизнь своего города. Разрывается между старым и новым порядком и не знает, как их можно соединить. Он хочет жить в своём мире. Но идёт революция, и даже если сильно хочешь спрятаться, то это невозможно.

Мойше Кульбак родился в Сморгони, писал свои произведения на идиш. Поскольку евреев тогда было в Беларуси намного больше, чем сейчас, то этот язык в стране можно было услышать чаще, чем какой-либо другой, к тому же он был одним из государственных языков БССР в межвоенный период. Белорусам творчество Кульбака прежде всего известно благодаря произведению "Зельманцы", которое выходило в белорусском переводе Виталия Вольского. Переводчик Сергей Шупа решил обогатить белорусскоязычное наследие Кульбака переводом одного из его немногочисленных романов.

Ричард Гавялис "Виленский покер"

Роман "Виленский покер" культового литовского писателя Ричарда Гавялиса вышел в 1989 году на литовском языке. В 2018 году белорусская виленчанка Паулина Витушчанка перевела роман, который потом вышел в издательстве "Логвінаў".

Роман строится вокруг Витовта Варгалиса, ветерана советского лагеря, который начинает замечать, что по городу расползается странная болезнь. Люди тупеют, глаза их затухают, тела движутся будто куклы. Они пропитаны затхлостью, обрастают жиром, деформируются. Витовт ещё не знает слова "зомби", но стремится понять, что происходит, пользуясь своим названием больных людей: "кануки".

Ричард Гавялис писал "Виленский покер" во время "брежневского застоя", однако издать смог только в 1989 году. Тираж 50 тысяч экземпляров разошёлся с рекордной скоростью. Следующий тираж издания был уже 120 тысяч. Роман стал бестселлером и был признан новой литовской классикой. В Литве книгу назвали одной из главных книг о Вильнюсе за всю его историю.

Антоний Либера “Мадам»

Антоний Либера — известный знаток творчества Беккета, театральный режиссёр, переводчик, литературовед. Роман "Мадам" вызвал бурный интерес в Польше и был переведён на многие языки. В Беларуси он вышел в издательстве "Мастацкая літаратура" в 2019 году в переводе Марины Шоды.

События романа происходят в 1960-е годы, которые описываются с долей горькой иронии и щемящей ностальгии. Рассказчик, молодой человек, ученик выпускного класса, увлекается учительницей французского языка и надеется на взаимность, поэтому начинает не только мечтать, но и действовать, включая весь свой интеллект и осведомлённость в поэзии, музыке и правилах шахматной игры. Роман о взрослении и сердечных ранах юности, которых не залечить без помощи хорошей литературы.

Маргарет Этвуд "Пенелопиада"

Серия "Американка" появилась в 2018 году, объединив белорусских переводчиков в надежде собрать деньги на издание книг. Одной из них была "Пенелопиада" известной писательницыМаргарет Этвуд. Широкий читатель знаком с ней больше как с автором "Рассказа служанки", по которому сняли сериал. В переводе Ольги Калацкой книга вышла в 2018 году в издательстве "Логвінаў".

"Пенелопиада" — книга о жене Одиссея. Она — дочь спартанского царя, двоюродная сестра Елены Прекрасной. У Гомера она представлена как идеал верной жены. Двадцать долгих лет она ждёт возвращения своего мужа Одиссея с Троянской войны, противостоя домогательствам похотливых женихов.

Но так ли было на самом деле? И мог ли древнегреческий Гомер исследовать тайны женского характера так, как сделала это феминистка и эпатажница из XXI века? В версии Маргарет Этвуд этот древний миф приобретает новое звучание. Перед читателем разворачивается история жизни Пенелопы, рассказанная ею самой. История, полная противоречий и тайн, пропитанная иронией и страстью и представляющая в совершенно неожиданном свете многие привычные нам образы и мотивы античной мифологии.

Игнат Карпович "Сонька"

“Сонька” — книга одновременно большая и камерная, простая, хотя и нелёгкая, приглушённая, хотя и страстная, пацифическая и одновременно брутальная история, переполненная любовью. Автор скрещивает конвенции военной и любовной прозы, чтобы рассказать про "давным-давно" и "сейчас", про "здесь" и "там", про ад и рай памяти. Издательство "Логвінаў" в 2018 году выпустило "Соньку" в переводе Марии Мартысевич.

В жизни белорусской крестьянки Соньки все закончилось "давным-давно", вместе с войной. Она пережила и испытала тогда столько, что позже уже не жила и не чувствовала. Всё, что ей осталось, — воспоминание и собачий ошейник с готической надписью. Случайная встреча на просёлке около подляской деревни Королёво Стойло даёт начало истории.

Игнат Карпович — популярный современный польский писатель. Автор восьми романов, четыре из которых входили в шорт-лист главной литературной премии Польши Nike. Переводит художественную литературу с английского, испанского и амхарского языков.

Филипп Винклер "Hool"

“Хул” — это портрет молодого человека Хайко Кольбе, который последовательно подан от его лица. С самого юношества он в ганноверской хулиганской среде. Он попал туда из-за собственного отца с дядей и закрепился благодаря созданию банды из друзей. Вышла в 2018 году в переводе Вадима Мохова в издательстве "Кнігазбор".

Хайко Кольбе — провинциал, который недоучился в школе. Сын, мать которого сбежала, бросив их с сестрой, а отец стал алкоголиком. Парень на подхвате в тренажёрном зале. Квартирант в доме уголовника, который организует бои животных. Жизнь Хайко — это "хул". Когда его лучшего друга сильно избили и тот захотел выйти из группировки, Хайко считает это предательством. Ведь впереди их ждёт новая игра — полуфинальный матч за кубок Германии.

Филипп Винклер написал роман, большой заслугой которого является возможность заглянуть за кулисы архаичной субкультуры. В "Хул" ничего не прихорашивается. Повествовательный голос Хайко — тоже нет. Тем более впечатляют те пассажи, где герой как будто забывает себя, видя мир, состоящий не только из противостояний и интриг. Филипп Винклер показывает нам другой мир, который на самом деле соседствует с нами, мир, язык которого жесток, а традиции безжалостны, мир неудачников и тех, кто скоро ими станет.

Лесь Белей “Лихие девяностые: любовь и ненависть в Ужгороде”

Лесь Белей — современный украинский поэт, публицист, кандидат филологических наук, наследственный языковед. "Лихие девяностые: любовь и ненависть в Ужгороде" — его первая книга репортажей. Это попытка культурологического очерка эпохи девяностых: трансформации, дефицит, дикий капитализм, попытка выживания, криминал, контрабанда, появление поп-культуры. Исследование основывается на показаниях непосредственных участников эпохи трансформации. Книга была переведена Лидой Наливко и вышла в 2018 году в издательстве "Логвінаў".

Первая часть книги посвящена детству в девяностых. Это личные воспоминания и впечатления автора. В другом разделе рассказывается о молодости в девяностых: о студенчестве, субкультурах, способах зарабатывания денег в условиях дефицита, трансформационных переменах, возникновении рэкета, о том, как выглядит именно закарпатский рэкет, о криминальных авторитетах, самых важных людях города и о конкурсах красоты, которые тогда появились.

Это целый континент историй, период абсолютного изменения государства и системы: открытие границ и появление благ западной цивилизации, которые абсолютно перевернули сознание, возникновение нормальной музыки, украинской в частности. В Ужгороде, поскольку это пограничный город, всё было завязано на контрабанде. Чем отличалось детство в Ужгороде? Сладости были словацкими и венгерскими.

Скоро выйдет

Жозе Сарамаго "Пещера"

31 октября в издательстве "Янушкевіч" выходит книга Жозе Сарамаго "Пещера" в переводе Галины Митрахович.

Жозе Сарамаго — знаменитый португальский писатель, лауреат Нобелевской премии 1998 года. В этом романе автор обратился к мифу о пещере Платона: чтобы познать суть вещей, нужно приложить усилия. Семья деревенских гончаров продаёт свою посуду в обширном Центре, где люди живут, работают, посещают магазины. Но их изделия не нужны в городе — посуду перестали покупать. Вскоре и гончары становятся жителями Центра. Переезд поменяет жизнь целой семьи.

Джоан Роулинг "Гарри Поттер"

Возможно, уже в следующем году мы увидим первую книгу серии о "Гарри Поттере", которая выйдет в издательстве "Янушкевіч". Переводом занимается Елена Петрович, благодаря которой на белорусском уже вышли рассказы Артура Конан Дойла и Эдгара Аллана По, стихи Джеймса Моррисона, книги "Путешествия с Геродотом" Ричарда Капустинского и "Насыпать горы" Малгожаты Шэйнэрт.