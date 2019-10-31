Виталий Кутузов: Мы теряем поколения наших детей, потом внуков, правнуков 1 31.10.2019, 18:25

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Виталий Кутузов

Фото: instagram Виталия Кутузова

Люди испаряются, как воздух.

Экс-нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал "Матч ТВ" о положении дел в отечественном футболе, сообщает "Прессбол".

- В Европу лучше уезжать молодым или стоит набраться титулов и опыта дома?

- Важно иметь возможность получать информацию или поток знаний, которые сделают тебя лучше. Если дома такого нет, то надо искать что-то другое. Однозначно. Если понимаешь, что прошел сезон, а ты остался тем же футболистом, значит, надо уезжать. В Италии я открыл для себя новый мир. В плане тренировок, клубной структуры, восстановления. И поэтому был прогресс.

Если говорить о Беларуси, то лучший футболист страны сейчас — Игорь Стасевич, ему 34 года. Как игрок в 34 может быть лучшим? Где все остальные, где молодежь? У нас самая старая команда Европы и третья по миру. Уже вылетели в квалификации, выиграв только у Эстонии. И лучший футболист у нас Стасевич!

А что этот парень делал до 34 лет? Где он был? Называю это "режим Стасевича". Для меня он сейчас однозначно лучший футболист Беларуси, показывает великолепный футбол, тем более для его возраста. Но он должен был так играть в 21-23 года. А получается, что он находился в этой системе, каждый день медленно, но верно шел к лучшей форме, чтобы через год-два закончить.

Поэтому я и взялся за свой проект, чтобы молодые прогрессировали быстрее. Хотел его осуществить в Беларуси, выдвигал свою кандидатуру на пост президента федерации футбола. К сожалению, не получилось.

- Не поддержали?

- Ну там возникли определенные моменты. По закону кандидата должен выдвинуть один из клубов высшей или первой лиги. Так как все клубы являются заложниками государственного финансирования, никто на себя такую ответственность не взял, хотя со многими руководителями клубов мы в хороших взаимоотношениях. Но должность президента федерации футбола имеет определенные рычаги управления.

- Давно президент федерации в Беларуси не менялся?

- Они меняются. До этого, например, главой был начальник службы безопасности президента страны, потом — глава Национального банка Беларуси, а сейчас пришел генерал-майор в отставке, бывший афганец.

- Не сильно все они связаны с футболом.

- Вот мы и имеем, к сожалению, самую старую сборную Европы и лучшего футболиста страны, которому 34. Мне очень жаль наших детей. Что бы ни происходило, я люблю свою страну, даже чемпионат — есть в нем какая-то самобытность. И в стране есть люди, которые действительно любят игру, но все это лежит в каком-то подвальчике. Самое важное, чтобы эти люди, которые сейчас у руководства, поняли, что мы теряем поколения наших детей, потом внуков, правнуков. Это наше богатство. В стране 10 млн человек, а дети испаряются, как воздух.