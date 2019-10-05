В Гродно построят новый химический завод 5.10.2019, 15:29

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Производство разместят в черте города.

В Гродно построят новый химический завод. На предприятии в черте города будут производить химические удобрения для сельского хозяйства - до 100 тысяч тонн в год. Будущий завод может появиться через четыре года. Уже есть предполагаемая площадка.

Делегация из Гродно недавно вернулась из французского города Руан, где было договорено построить завод по выпуску жидких удобрений на площадке СЭЗ «Гродноинвест» в деревне Аульс, передает grodnonews.by. Тиосульфат аммония (ATS) применяют в выращиванию сельскохозяйственных культур.

Такие минеральные удобрения компания продает в Балтии и в Украине. Особым спросом продукция пользуется у фермерских хозяйств, где ее применение позволяет получить дополнительную прибыль с одного гектара зерновых до 150 евро.

«С точки зрения логистики французы хотят разместить еще одно производство в Гродно, учитывая, что основным сырьем этой добавки является аммиак», - рассказал Андрей Болтрик, заместитель председателя Гродненского горисполкома.

По словам чиновника, в настоящее время готовится обоснование инвестиций в проект. Под завод будет выделен земельный участок площадью в четыре гектара возле предприятия «Тайфун» на площадке СЭЗ «Гродноинвест» в деревне Аульс. Она входит в черту города.

В Гродно французы хотят построить завод, аналогичный таковому в Руане, где производится около 80 000 тонн тиосульфата на год. Но ожидается, что на белорусском заводе будут производить 100 тысяч тонн удобрений в год. Также предстоит возвести склады с резервуаром для временного хранения готовой продукции.

Завод может появиться в течение 4-х лет.