Видеофакт: Тысячи шотландцев вышли на марш за независимость 5.10.2019, 20:34

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Фото: Getty Images

На шествие вышло около 250 тысяч человек.

В столице Шотландии Эдинбурге в субботу на "марш за независимость" вышли тысячи человек. "Какой день! 250 000 с нами маршируют за независимость", - написал в своем Twitter депутат парламента от Национальной партии Шотландии Джоанна Черри. Официальных данных о числе участников акции пока нет, сообщает "Немецкая волна".

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен высказала в Twitter поддержку участникам марша. По ее словам, она в душе вместе с теми, кто вышел на улицы Эдинбурга. Обращаясь к участникам она написала: "У вас отличный день. И не сомневайтесь - независимость грядет".

В минувшую среду Стерджен обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что он намерен осуществить "Брекзит" без соглашения с Евросоюзом, что противоречит волеизъявлению шотландских избирателей. Стерджен заявила, что в ближайшие два года проведет еще один референдум о независимости Шотландии. Во время плебесцита в 2014 году 55 процентов шотландцев высказались за дальнейшее пребывание в составе Соединенного королевства.