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В Бобруйске двухлетний ребенок выпал из окна 5-го этажа и выжил

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  • 7.10.2019, 16:51
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В Бобруйске двухлетний ребенок выпал из окна 5-го этажа и выжил
Фото: Следственный комитет

Как это произошло?

Несчастный случай произошел в Бобруйске днем 6 октября, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на Следственный комитет.

Двухлетний мальчик находился один в комнате. С помощью игрушечной машинки-каталки он залез на подоконник. После этого ребенок открыл оконную створку и, опершись за москитную сетку, упал из окна 5-го этажа. Установлено, что мать ребенка в это время была на кухне.

Бобруйский межрайонный отдел СК по факту произошедшего проводит проверку. По информации ведомства, ребенка доставили в больницу, где полностью обследовали.

«К счастью, ребенок удачно упал на кустарник и практически не пострадал. Последствиями его падения стали ушиб и ссадина, – рассказали в СК. – Мальчика сразу же обнаружил прохожий и отнес в квартиру».


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