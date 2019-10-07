В Бобруйске двухлетний ребенок выпал из окна 5-го этажа и выжил 1 7.10.2019, 16:51

1,942

Фото: Следственный комитет

Как это произошло?

Несчастный случай произошел в Бобруйске днем 6 октября, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на Следственный комитет.

Двухлетний мальчик находился один в комнате. С помощью игрушечной машинки-каталки он залез на подоконник. После этого ребенок открыл оконную створку и, опершись за москитную сетку, упал из окна 5-го этажа. Установлено, что мать ребенка в это время была на кухне.

Бобруйский межрайонный отдел СК по факту произошедшего проводит проверку. По информации ведомства, ребенка доставили в больницу, где полностью обследовали.

«К счастью, ребенок удачно упал на кустарник и практически не пострадал. Последствиями его падения стали ушиб и ссадина, – рассказали в СК. – Мальчика сразу же обнаружил прохожий и отнес в квартиру».