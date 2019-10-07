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Мархель — о Глебе: Нужно держать уровень, а не в «Ислочи» на замену выходить

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  • 7.10.2019, 19:45
Мархель — о Глебе: Нужно держать уровень, а не в «Ислочи» на замену выходить
Михаил Мархель

Наставник сборной Беларуси поделился мнением о возвращении полузащитника в команду.

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением о перспективах возвращения в команду хавбека "Ислочи" Александра Глеба, передает pressball.by.

- В одном интервью вы говорили, что в случае выхода команды на чемпионат Европы вызовите Александр Глеба. Это была шутка?

- Ха, чемпионат Европы будет только в следующем году. Мы говорим о каких-то непонятных вещах. Будет день — будет пища. В жизни всякое бывает. За всю мою карьеру встречались разные случаи. Вы поймите, что нужно держать уровень, а не в "Ислочи" на замену выходить.

С большим уважением отношусь к Александру. А прощальный матч — без проблем. Если он решит. Если захочет.


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