Ученые нашли гигантский рог «арктического единорога» 8.10.2019, 15:04

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По размеру он превосходит человека.

На архипелаге Земля Франца-Иосифа ученые обнаружили хорошо сохранившийся рог кита-нарвала длиной больше человеческого роста, сообщает The Daily Express. Череп морского животного выбросило на берег на уединенном острове Земля Александры.

Как объясняет издание, на самом деле рог является торчащим спиральным клыком в форме копья весом 20 кг, которое используется для оглушения жертвы. Ученые нашли череп нарвала с зубом в идеальном состоянии.

На фотографиях рог или клык возвышается над человеком, но точные его размеры неизвестны, хотя такие выросты могут достигать почти 3 м в длину. Из-за них нарвалов, которые принадлежат к той же семье, что и киты-белухи, прозвали морскими единорогами. Выступающий зуб имеется только у самцов.

Британская газета отмечает, что этих млекопитающих, живущих в водах России, Гренландии и Канады, находят очень редко. Это объясняется тем, что они обычно умирают в воде, а их останки либо тонут, либо выбрасываются волной на берег в удаленное место, где их быстро уничтожают шторма или льды.