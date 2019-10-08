Фотофакт: Под Осиповичами зубры устроили бой за роль вожака 8.10.2019, 16:55

Бой длился около получаса.

Белорусский фотограф Димид Важник обнаружил в Осиповичском районе стадо зубров более чем в сто голов и стал свидетелем боя за роль вожака. Фотографии Важник опубликовал в своем инстаграме, пишет tut.by.

— Бой длился около получаса, в это время остальные животные пристально следили за происходящим, — пишет Дмитрий. — На дрон практически не обращали внимания, хотя до и после боя в страхе убегали.

Панику поднимали мамаши с телятами, от них по цепной реакции в бегство обращались все остальные. Но во время боя все внимание было приковано к выяснению, кто же все-таки одержит победу.

Прямых ударов рогами практически не было, поединок больше напоминал борьбу сумо, где противники должны вытолкать друг друга из круга без ударов. Было видно, что у животных не было цели нанести раны друг другу — они мерились силой. Тем не менее раны были и слабейший вынужден был отступить.