Как реагируют пассажиры на новые правила проверки билетов 8.10.2019, 22:18

Контролеры останавливают автобусы жезлами, чтобы проверить талон.

Этот день настал. Студенты дрожат и жмутся к дверям автобуса, взрослые истошно кричат: «К чему мы идем?», только контролеры спокойно выполняют работу: сегодня у них спецзадание. Ничего особенного не произошло, лишь к их привычному внешнему виду добавился жезл, тормозящий любой автобус на незапланированной остановке. Теперь к этому предмету должны привыкать и пассажиры. Как все это работает, читайте в материале Onliner.

— Сегодня один оштрафованный человек мне сказал: «Да, я ожидал такого, но не между остановок», — рассказывает нам контролер Александр Бабуркин, когда мы встречаемся на площади Бангалор. Садимся в троллейбус, чтобы доехать до остановки «Киевский сквер», где он может остановить экспресс-маршрут под номером 89.

— Просто в автобусах МАЗ-215 нет возможности открывать только переднюю дверь, — продолжает рассказывать Александр. — Двери вместе открываются, и из салона выбегают все безбилетники.

— С часу до четырех у нас было два экспресс-автобуса, и в них — 5 безбилетников, это уже много, — говорит Александр. — Люди, конечно, не ожидают, но ничего не говорят — от штрафа это не освобождает.

Мы присутствовали при этих грустных моментах. Какое-то особое сожаление было в глазах студентов, которые пожалели 65 копеек на проезд, но в итоге заплатили штраф — 12,75 рубля.

— Для нас это критически много, — говорю я.

— Студент студенту рознь, — отвечает Александр. — Если человек нормальный и не спорит, включается какой-то человеческий фактор, мы можем его отпустить.

В этот момент жезл взмывает в воздух — нужный нам автобус останавливается, и через окна мы наблюдаем оживление: увидев жилеты контролеров, несколько человек бросается к среднему выходу. Но — тщетно.

Мы входим в переднюю дверь, на валидаторах зажигается красный крестик, и из конца автобуса слышится: «Ну ничего себе!..»

Билеты здесь отсутствуют у трех человек. Мужчина возле окна пытается уговорить Александра:

— Да меня здесь все знают, вы позвоните куда надо. Переодевался, кинул где-то портмоне. Я на работу опаздываю, отпустите, пожалуйста... — протягивает он руки и поднимает полный вины взгляд. Но существует народная примета: если у человека нет при себе документов и денег на моментальную оплату, значит, впереди будет разговор с милицией. Кажется, здесь ничего не поможет.

Пока мы продвигаемся в глубь салона, контролеры выписывают штраф какой-то девушке под аккомпанемент женских возмущений. За спинами сложно рассмотреть, кому принадлежит этот крик души, но сводится он к таким истинам:

— К чему мы катимся? Это мы преступников ловим? Я во многих странах мира была — и здесь это просто унижение народа, мне стыдно за страну!

Об этом сообщает присутствующим женщина сзади — у нее с билетиком все нормально.

— И с таким контингентом мы встречаемся чаще всего, — комментируют контролеры. — Если бы она была без билета, понятно, что не выступала бы. А так мы стоим, выслушиваем — что еще делать?

Третий, парень, оказывается самым спокойным пассажиром: говорит, знает свои обязанности и согласен заплатить.

Подводим итог: в одном автобусе оказались три безбилетника, за смену набралось уже 8 человек.

Автобус останавливается, выходим мы и мужчина без документов. Сперва с ним идет долгий разговор, но все сводится к одному — «отпустить».

— Да, наверное, несправедливо, что мы двоих оштрафовали, а третьего нет. Но понимаете, если бы его сейчас забрала милиция, у них бы возникли вопросы по поводу его состояния, — рассказывает нам Александр.

Мы не остаемся незамеченными и на остановке: девушка рядом включает вспышку, прячется за соседним мужчиной и начинает снимать нас на видео. Нас уверяют, что это происходит не впервые, а потому мы не обращаем внимания. Гораздо интереснее то, что подошел наш автобус. В нем тоже есть нарушители, их двое: мужчина в очках, который очень эмоционально реагирует на контролеров, и парень-студент — он смиряется со своей судьбой. С некоторыми сложностями и объяснениями обоим выписывается штраф.

К автобусе нам встречаются и очень коммуникабельные пенсионеры. Один дедушка недоволен, что в общественном месте ведется съемка. Второй общается более своенравно:

— А ты что стоишь, дура молодая, улыбаешься? — кричит он то ли мне, то ли девушке-контролеру.

— Да какой вы мужчина, если кричите на девушку? — парирует Александр.

Позже он объяснит: «Когда мы по двое ходим, на коллегу часто начинают кричать — приходится заступаться». Сходимся во мнении, что пол человека при оскорблении не важен. Что делать? Действуем по накатанной схеме: понять, простить. Выходим из автобуса.

До следующего экспресса еще 40 минут. Мы не такие стойкие к холоду, как бригада контролеров, а потому сдаемся и возвращаемся на троллейбусах.