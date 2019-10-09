«На него сильно давили в колледже» 5 9.10.2019, 10:18

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Что друзья говорят о 17-летнем парне, покончившим с собой в Гомеле.

6 октября в деревне Турищевичи под Чечерском похоронили 17-летнего Игоря. Парень был социальный сирота. Он учился на третьем курсе колледжа в Гомеле. 4 октября Игорь прыгнул с 10 этажа на глазах у друзей, передает «Радыё Свабода».

Друзья Игоря согласились рассказать о трагедии на условиях анонимности.

«За ним был сильный контроль в общежитии»

Максим (имя, как и других, изменено. — РС) учился вместе с Игорем на третьем курсе профессионально-технического колледжа электротехники. Ребята жили вместе в общежитии. Родителей Игоря лишили прав из-за алкоголизма. Учащийся был на государственном обеспечении.

«Помимо питания в колледже, государственная помощь была в размере 130-160 рублей. Банковскую карточку у него забирали — чтоб не тратил деньги. Чтобы сходить в магазин, он должен был просить об этом социального педагога. Из общежития его не выпускали — например, когда он хотел съездить к родителям в деревню или к сестре в Гомеле.

За Игорем в общежитии был сильный контроль — потому что у него были проблемы с поведением, он несколько раз попался сотруднице инспекции по делам несовершеннолетних выпившим. Накануне самоубийства у него был конфликт с сотрудницей инспекции, его угрожали перевести в спецшколу.

Вечером Игорь пытался резать вены. Утром он куда-то ушел. Потом я узнал, что он сбросился с 12-этажного дома на Мазурова. Перед этим он позвонил своим двум друзьям и сообщил, где он. Он сбросился на глазах одного из друзей», — рассказал Максим.

«Мать бросалась за ним в могилу»

6 октября Максим был на похоронах друга в деревне Турищевичи.

«Не верится, что Игоря нет. Кажется, это все нереально. Его мать бросалась за ним в могилу, но мне кажется, это больше напоказ она делала. Сестра его сильно плакала, она была просто в шоковом состоянии. Тот наш друг, на глазах которого сбросился Игорь, тоже был на похоронах. Он был в таком состоянии, что вообще ни с кем не разговаривал», — добавил учащийся.

Те друзья, которые были на месте трагедии, отказались разговаривать, так как давали подписку о неразглашении — возбуждено уголовное дело по статье 145 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства).

Это стандартная практика следователей по самоубийствам подростков. Начатое уголовное дело позволяет следователям более основательно провести проверку и экспертизы по факту смерти подростка.