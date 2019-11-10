Индия вошла в клинч с Китаем 2 Максим Михайленко, «Деловая столица»

10.11.2019, 10:59

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Что произошло на саммите АСЕАН.

В отличие от ЕС или НАФТА (суть которой от потенциального изменения названия никак не поменяется), АСЕАН - это, в общем, обычная межправительственная организация, ранее не замеченная в каких-либо подлинно глубоких интеграционных амбициях. Но волна нынче модных атак на глобализацию внезапно докатилась и до нее. Хотя казалось бы - это даже не ЮНЕСКО с ее общеобязательными декларациями.

Тем не менее над регионом, охваченным членством в АСЕАН, сгущаются сумерки американо-китайского противостояния, хотя в нем и объявлено нечто вроде перемирия (Китай ведет себя мудро, а у Дональда Трампа руки связаны выборами). Но американская стилистика позволяет сегодня и другим странам показывать характер. В общем и целом суть произошедшего в том, что участники саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на своем саммите в Бангкоке не смогли подписать соглашение о создании крупнейшей зоны свободной торговли (ЗСТ) в мире. Если подсчитать подобные сюжеты, то это третий такой инцидент за последние три года - после выхода США из переговоров по Трансатлантическому и Транстихоокеанскому соглашениям (Брекзит пока сложно как-либо классифицировать).

На низком уровне

Как оказалось, против ЗСТ выступила Индия, обеспокоенная притоком недорогих китайских товаров. Поэтому подписание документа перенесли на февраль 2020 г. Впрочем, представляется, что причины срыва скорее лежат в политической и геополитической плоскости. Ведь инициатором создания новой ЗСТ выступил Китай. А он продолжает быстрое освоение Пакистана, соперничающего с Индией во всех мыслимых областях. Кроме того, в китайско-американском противостоянии Нью-Дели, чей флот доминирует в регионе, находится скорее на стороне Вашингтона, хотя и закупает сомнительные российские вооружения. Так что, по-видимому, насчет интеграционных проектов в Азии между Индией и США сформировался определенный консенсус.

Обсуждаемое соглашение рассчитано на 10 стран-членов АСЕАН, а также Австралию, Индию, КНР, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию. Таким образом, соглашение может охватить государства, на долю которых приходится треть мировой экономики и почти половина населения планеты. Пикантности ситуации добавляет то обстоятельство, что ни Индия, ни Китай, ни США не являются членами АСЕАН.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча ранее отметил, что подписание документа поспособствует экономическому росту, торговле и инвестициям. А в министерстве иностранных дел Китая заявляли, что заключение соглашения "создаст основу для экономической интеграции Восточной Азии" (что, по-видимому, и отпугнуло ряд участников - КНР теперь все происходящее рассматривает в одном ключе). Но если бы только Индия!

Саммит, можно считать, эпически провалился и в общем зачете. Так, главы семи из десяти стран, входящих в АСЕАН, вообще отказались посетить мероприятие в Бангкоке после того, как уставший от международной деятельности американский президент Дональд Трамп не приехал на него и не отправил вместо себя другого представителя высшего руководства.

Согласно регламенту на саммите должны присутствовать главы государств или премьер-министры. Но, как пишет Bangkok Post, в итоге там появились лишь премьеры Таиланда, Вьетнама и Лаоса. Остальные страны-участницы организации - Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины - были представлены главами МИДов. А в качестве главы делегации США на саммите появился помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен - так сказать, боевое крещение на новой должности.

Вот только Вашингтон должен был направить вице-президента или как минимум госсекретаря. В кулуарах саммита О'Брайен зачитал письмо от Трампа, в котором тот приглашал участников АСЕАН приехать в следующем году в США на отдельный "особый саммит". Но, кажется, все-таки не в его личную зону отдыха, где Трамп, чью налоговую декларацию обязал обнародовать уже второй суд подряд, хотел подзаработать на лидерах "Большой семерки", и куда недавно переехал сам, прячась от нью-йоркских судов.

Тем не менее американскую делегацию "низкого уровня" участники саммита расценили как оскорбление, учитывая присутствие высших представителей власти из третьих стран. Все-таки тот же Владимир Путин прислал хоть и играющего в Кремле роль мебели, но все же премьера. Саммит также посетили премьер-министры Японии, Индии и Китая.

К слову, это второй раз подряд, когда Трамп пропускает саммит АСЕАН. Но в прошлом году вместо себя он отправил на встречу хотя бы вице-президента Майка Пенса. Однако теперь обоим опасно покидать Вашингтон, да и китайцы пока держатся той позиции, что говорить особо не о чем. Другие участники также могли вызывать у Трампа неприятные ассоциации с невыполненными обязательствами США - в частности, относительно полного провала корейской политики.

Вместе с тем сами страны АСЕАН, разумеется, разочарованы, поскольку точно не хотят оказаться на обочине конкуренции из-за амбиций крупных держав в тревожную эпоху кризиса международного порядка ВТО, к которому готовится, к примеру, тот же Евросоюз. Раз глобальный порядок ждет как минимум временная деглобализация (о которой в докладе об угрозах США до 2035 г. пишет в своем свежем докладе Atlantic Council), то приоритетом становятся региональные блоки. Но, как видим, соперничество и непрозрачные корыстные интересы начали осложнять и их строительство.

ЕС задает темп

При этом, что самое любопытное, если вынести за скобки саботаж американцев и вынужденный ступор Великобритании, уходящий год оказался как раз очень успешным для международной свободной торговли. Если Америка продолжает политику самострелов, а Китая, несмотря на его прорыв в Европу, продолжают побаиваться, то ЕС амортизирует риски замедления темпов германского роста, стагнации в управляемой демагогами Франции и потенциальные эффекты Брекзита быстрым расширением возможностей и границ своего влияния.

Так, 1 июля представители Евросоюза и южноамериканского торгово-экономического союза МЕРКОСУР (в него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) договорились о создании ЗСТ. Европейские компании сэкономят до 4 млрд евро таможенных сборов в год. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии. Отмечается, что соглашение охватит регион с общим населением 780 млн человек и "укрепит тесные политические и экономические отношения между ЕС и странами союза".

"Это будет одно из самых важных соглашений всех времен, оно даст огромные преимущества нашей экономике, - написал в своем Twitter президент Бразилии Жаир Болсонару. - МЕРКОСУР и ЕС - это четверть мировой экономики, и теперь бразильские производители получат доступ к этому огромному рынку", - подчеркнул он. Заметим, это тот же самый Болсонару, который якобы протекционист и ксенофоб-изоляционист. Но понятно: одно дело окучивать вечно чем-нибудь недовольного массового избирателя и совсем другое - решать реальные экономические вопросы.

А в самом начале нынешнего года, 1 февраля, вступило в силу подписанное ранее соглашение о создании ЗСТ между ЕС и Японией. Она охватывает страны, в которых проживает 635 млн. Япония, которую недавно посетил украинский президент Зеленский, в национальном зачете продолжает оставаться третьей в мире экономикой после США и Китая, поэтому она, естественно, привлекательна как рынок сбыта для европейских экспортеров. От отмены пошлин выиграли, в частности, европейские производители продуктов питания. В то же время японские компании заинтересованы в гарантированном снижении европейских таможенных ставок для промышленной продукции. Прежде всего - автомобилей, которые облагались в ЕС 10%-ной ввозной пошлиной. Для коммерческих транспортных средств ставки ввозных пошлин в ЕС варьировались от 10 до 22%.

В общем, Евросоюз, который американские националисты не зря рассматривают в качестве гораздо более опасной угрозой для себя, нежели даже Китай, продолжающий все-таки оставаться развивающейся страной - обходит США по нескольким направлениям, и если в АСЕАН продолжится кризис, несомненно, доберется и до Индокитая с Кореей.

Несколько лет в запасе у европейцев есть - пока у тех или иных заметных в разных странах Союза континентальных изоляционистов не появится новый шанс взять власть (в зоне риска, если судить по результатам региональных выборов, сегодня находятся Италия и Германия).

Что касается самой АСЕАН, то амбиции Индии, Китая и США могут подтолкнуть страны-члены организации к большей концентрации на себе (например, изучению вопроса о создании общей эрзац-валюты, о таких вариантах сегодня ведутся разговоры во многих подобных организациях планеты). Почему бы, к примеру, не возникнуть зоне иены - все равно Японии некуда девать деньги.

Между тем имеет смысл обратить внимание и на растущую субъектность Индии, в особенности после того, как ее правящей Национальной партии удалось удержать власть. Индия, которая уже обгоняла Китай по темпам роста ВВП, намерена достичь объема национальной экономики в $3 трлн уже в нынешнем году, а к середине двадцатых - $5 трлн. Об этом сообщила министр финансов и по делам корпораций Индии Нирмала Ситараман, представляя национальный бюджет в парламенте.

В то же время глобальные финансовые организации менее оптимистичны. Согласно данным Всемирного банка Индия уступила Китаю лидерство в рейтинге самых быстроразвивающихся экономик мира. Китайская экономика выросла на 6,4%, благодаря чему Поднебесной удалось вернуть пальму первенства в рейтинге впервые за почти два года. В 2017 г. экономика Китая оценивалась в $12,24 трлн, что почти в пять раз больше, чем экономика Индии - $2,6 трлн.

Поэтому на самом деле соглашения о свободной торговле нужны индийцам, как воздух. Правда, в этом деле они могут обойтись и без Китая. Похоже, именно поэтому в Нью-Дели намерены и дальше срывать интеграционные проекты Пекина.

Максим Михайленко, «Деловая столица»