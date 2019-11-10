В Бресте проходит массовый митинг против аккумуляторного завода
2
(Обновляется) За 20 минут до начала акции в месте ее проведения собралось более 300 человек.
В Бресте проходит массовый митинг против завода АКБ, сообщил корреспондент
Charter97.org. Акция разрешена властями и проходит в парке Воинов-интернационалистов.
За 20 минут до ее официального начала в 13.00 в парке собралось более 300 человек.
В акции принимает участие и кандидат в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь»
Полина Шарендо-Панасюк вместе с инициативной группой и активистами кампании.
Фото: b-g.by
Фото: b-g.by
Фото: b-g.by
Фото: b-g.by
Фото: b-g.by
Фото: b-g.by
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт
Charter97.org
следующим образом:
ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:
Ссылка:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url
РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Название банка:
Bank Millennium S.A.
Адрес:
ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN:
PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123
SWIFT:
BIGBPLPW
Название владельца счета:
Fundacja “KARTA ‘97”
Назначение платежа:
Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу
charter97@gmail.com