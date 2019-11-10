В Бресте проходит массовый митинг против аккумуляторного завода 2 10.11.2019, 12:44

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(Обновляется) За 20 минут до начала акции в месте ее проведения собралось более 300 человек.

В Бресте проходит массовый митинг против завода АКБ, сообщил корреспондент Charter97.org. Акция разрешена властями и проходит в парке Воинов-интернационалистов.

За 20 минут до ее официального начала в 13.00 в парке собралось более 300 человек.

В акции принимает участие и кандидат в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк вместе с инициативной группой и активистами кампании.

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by