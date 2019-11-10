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Борец с аккумуляторным заводом: Власти боятся консолидации общества

  • 10.11.2019, 21:36
Борец с аккумуляторным заводом: Власти боятся консолидации общества
Фото: b-g.by

Экологические проблемы страны должны быть решены.

240 - такое количество заявок на митинги было подано на Брестчине местным властям с целью проведения массового мероприятия.

Ни одна из них, кроме избирательной акции 10 ноября, не была удовлетворена, - рассказал «Радыё Рацыя» один из активных участников протестов Моисей Мазько:

- Единственный митинг из 240 заявок - это, конечно... Власти боятся консолидации общества, очень боятся, это заметно. На фоне этого они и не позволяют их проводить.

Во время митинга в парке воинов-интернационалистов у брестчан также была возможность ознакомиться с программами кандидатов в депутаты, которые выступают за решения серьезных экологических проблем на уровне региона.


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