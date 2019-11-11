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Протесты в Боливии: диктатор Моралес ушел в отставку

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  • 11.11.2019, 8:09
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Протесты в Боливии: диктатор Моралес ушел в отставку
Фото: REUTERS/Andrea Martinez

Также свои посты покинуло все руководство страны.

Вслед диктатором Боливии Эво Моралесом, свои посты покинули вице-президент Альваро Гарсиа-Линера, председатели обеих палат парламента страны, а также ряд министров, их заместителей и губернаторов, cообщает «Новое время».

Также сообщается, что полиция арестовала председателя Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса. Их подозревают в причастности к нарушениям, совершенным в ходе президентских выборов 20 октября.

Оппозиционер Луис Фернандо Камачо заявил, что военные и полиция Боливии получили ордер на арест Моралеса.

«Подтверждено! Ордер на арест Эво Моралеса! Полиция и военные ищут его в Чапаре, где он спрятался. Военные лишили его президентского самолета, и он спрятался в Чапаре», — написал он в Twitter.

После отставки руководства второму зампредседателю сената Боливии Жанин Аньес предстоит провести чрезвычайную сессию парламента, на которой будут официально приняты отставки Эво Моралеса и вице-президента Альваро Гарсии-Линеры, а также председателей обеих палат парламента.

Кроме того, она должна будет согласовать и определить дату проведения президентских и парламентских выборов.

После первого тура выборов в этом году, оппозиционный кандидат и экс-президент Боливии Карлос Меса заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. В результате Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Протесты в Боливии начались в конце октября после президентских выборов. Высший избирательный суд Боливии, выполняющий функции избирательной комиссии, объявил, что после подсчета 99,9% голосов Эво Моралес побеждает в первом туре президентских выборов.

В Евросоюзе заявили о необходимости провести второй тур, чтобы восстановить доверие и обеспечить соблюдение демократического выбора. С призывами провести второй тур также выступили США и страны Латинской Америки.


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