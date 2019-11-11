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Министр обороны Украины заявил о желании полностью отменить призыв в армию

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  • 11.11.2019, 9:11
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Министр обороны Украины заявил о желании полностью отменить призыв в армию
АНДРЕЙ ЗАГОРОДНЮК

Страна должна получить профессиональную армию.

В Украине нужно полностью отменить призыв в Вооруженные силы и комплектовать армию исключительно на контрактной основе, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире "ТСН Тиждень" на канале "1+1", пишет "Зеркало недели. Украина".

"Позиция государства и моя персональная цель – это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", – сказал министр.

Впрочем, добавил министр, переход на новую армию быстрым не будет – ведь там каждый военнослужащий должен иметь свое место и четко понимать свои карьерные перспективы.


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