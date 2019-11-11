В Городке появилось дерзкое граффити на тему дорожного налога 11.11.2019, 9:25

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Коммунальщики его закрашивают, но оно упорно появляется снова.

Жители Городка на Витебщине уже несколько лет добиваются, чтобы местная администрация отремонтировала дорожное покрытие на улице Толкачева, пишет "Витебский курьер".

Дорога на улице действительно напоминает решето из ям.

По словам местных жителей, в 2014 году Городок должен был принять 19-е республиканские "Дожинки". Однако Александр Лукашенко отменил фестиваль, и "Дожинки" по всей стране стали региональными. Пока фестиваль не отменили, успели поремонтировать дороги в центре города, а в других районах — нет.

Теперь горожане пишут жалобы в Городокскую ЖКХ и регулярно контактируют с чиновниками надписями на заборах и стенах. Коммунальщики закрашивают надпись "Где дороги, с*ки?", но она упорно появляется снова.

Кроме ужасных дорог горожане жалуются на редкий вывоз мусора. "Мало того, что у нас дорога такая, так еще мусор не вывозят неделями. Говорят, что нет бензина", — рассказывают люди.

8 ноября сломался глубинный насос, и большое количество домов осталось без воды. Питьевую воду привозят в цистернах, а за технической приходится ходить к старому колодцу, так как почти все колонки закрыты на ключ. Для ремонта насоса из Витебска пригнали кран грузоподъемностью 20 тонн, но он не смог подъехать к башне и задержался на Неасфальтированном участке дороги. Поэтому сроки ремонта остаются неизвестными.