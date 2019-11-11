Жительница Гомеля возрождает компостеры и делает мир лучше 11.11.2019, 9:51

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Фото: «Белсат»

Смотрите, как это здорово.

Гомельчанка Зоя Ананьева делать мир лучше начала со своего двора и предложила соседям участвовать в социальном проекте: одновременно избавляться от значительной части мусора и получать полезные удобрения для сада и огорода, пишет «Белсат».

Когда Зоя Ананьева 8 лет назад переехала в предместье своего родного Гомеля – в деревню Севруки, то как и все вокруг: жгла листья и ветки, выбрасывала мусор в контейнер. Но, чтобы жить по-европейски, она организовала для себя и соседей коллективный компостер. Это старая деревенская технология, которую сейчас возрождают по всему миру.

«В ящик или компостную яму закладывается органика: перемолотый хворост, скошенная трава, можно пересыпать это эффективными биоорганизмами, способствующими разложению органики«, – говорит Зоя Ананьева.

Добавляют и земляных червей, которые быстро перерабатывают остатки в удобрения. Если все делать правильно, не будет ни запаха, ни вредителей. Будет гумус – полезное, натуральное и недешевое удобрение.

«Червь-«старатель» создан как раз для наших условий», – женщина показывает детям и взрослым маленьких помощников, которые будут жить в компостере.

Социальный проект Зои – коллективное компостирование органики – победил в конкурсе «Idea Generation Camp 2019», который проходил в Минске, и получил финансирование. Компостеры позволяют сохранить здоровье людей. Ведь перерабатывают листья, ветви и ботву, которые обычно сжигают.

«В результате весной и осенью город накрывает плотное облако дыма. Дышать невозможно, не только прогуляться, но и форточку открыть», – говорит Евгения, родственница Зои.

«В частном секторе люди выбрасывают органические отходы – очистки от картофеля, свеклы, лука – прямо на дорогу. В ямки грунтовых дорог. Машины это разносят», – возмущается Виктор, который только что загрузил компостер травой и отбросами.

Ящики, поставленные в рамках проекта, еще более актуальны для города.

50-70% бытового мусора – это органика, которую можно переработать. говорит гомельский эколог.

«В Гомеле встал вопрос о создании нового полигона отходов, разработана концепция, будет новая карта, строят мусороперерабатывающий завод, и емкости для органических отходов», – добавляет гомельский эколог Дмитрий Янков.

Но это скорее для предприятий, не для бытового мусора от населения.

Стоит брать пример с жителей Парижа и Берлина и организовывать не только сегрегацию мусора, но и коллективные огороды с компостными ящиками или ямами. И меньше мусоровозов нужно, и можно договориться вместе выращивать помидоры, например. Чем мы хуже в хозяйстве?