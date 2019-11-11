Нефть дешевеет на фоне переговоров США и Китая 11.11.2019, 12:04

США и Китай договорились об обоюдной поэтапной отмене дополнительных пошлин.

Мировые цены на нефть эталонных марок открыли неделю снижением на фоне новостей о взаимном снижении пошлин властями США и Китая. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 11 ноября, передает korrespondent.net.

Так, по состоянию на 10:10 по Минску январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $0,68 (1,09%) – до $61,83 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $0,65 (1,14%) – до $56,59 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,21 в пользу Brent.

Напомним, 7 ноября стало известно, что США и Китай договорились об обоюдной поэтапной отмене дополнительных пошлин на товары после значительного прогресса в достижении соглашения.