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Видеофакт: Протестующие в Боливии разгромили дом диктатора Моралеса

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  • 12.11.2019, 11:09
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Видеофакт: Протестующие в Боливии разгромили дом диктатора Моралеса
Фото: ЕРА

Волнения прошли в городе Кочабамбе.

Протестующие в Боливии ворвались в дом подавшего в отставку президента Эво Моралеса в боливийском городе Кочабамбе и разгромили его. Кадры опубликованы 11 ноября в YouTube на канале Santaportal. Сам Моралес также написал в Twitter о нападении на свой дом, сообщает gordonua.com.

В Боливии после президентских выборов 20 октября начались протесты оппозиции. Высший избирательный суд Боливии, выполняющий функции избирательной комиссии, объявил, что после подсчета 99,9% голосов Моралес побеждает в первом туре. Его основной соперник экс-президент Карлос Меса заявил, что не признает победу Моралеса.

Жертвами столкновений в Боливии стали минимум три человека, пострадали более 380 человек. 10 ноября Моралес согласился провести новые выборы президента страны и подал в отставку. Он принял предложение Мексики о политическом убежище.


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