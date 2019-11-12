Кот-революционер стал звездой Сети 2 12.11.2019, 15:42

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Он выпускал своих друзей из приюта и сбегал сам.

На первый взгляд может показаться, что на фотографии — воспитанный и спокойный кот. Но это лишь видимость: на самом деле это дерзкий революционер по кличке Квилти, которого пришлось запереть в «одиночной камере». Все потому что он по несколько раз на дню выпускал из специальной комнаты котов, живущих вместе с ним в техасском приюте для животных Friends For Life, пишет «Медуза».

Мятежный дух у Квилти проявился еще до того, как он попал во Friends For Life. Так, в доме, где кот жил до приюта, он пускал внутрь собаку, хотя хозяева были против.

На новом месте Квилти наоборот, выпускал котов наружу (что обычно приводило к жутким беспорядкам). Кот неоднократно срывал собрания сотрудников Friends For Life. В их фейсбуке можно найти сразу несколько видео, на которых свободолюбивого Квилти ловят во время очередного собрания.

Что только ни делали сотрудники приюта, чтобы призвать кота к порядку. Они сажали Квилти в отдельную комнату, но он сбегал. Они привязывали к дверной ручке швабру на веревке, чтобы дверь не открылась. Не сработало.

Работники приюта написали пост в фейсбуке о своем штатном бунтаре (умоляли поскорее его забрать!). В комментариях сотрудники начали вести трансляцию того, как Квилти пытается сбежать и обвести вокруг пальца своих надсмотрщиков. В какой-то момент представители Friends For Life запустили кампанию #FreeQuilty и стали продавать одежду с изображением кота. В соцсетях Квилти прозвали политзаключенным и потребовали немедленного освобождения животного.

Но у истории с котом-революционером намечается хэппи-энд. Сейчас Квилти находится дома у своих потенциальных хозяев. Они должны с ним немного пожить и принять решение — остается он в семье или нет. Судя по сообщениям в соцсетях Friends For Life, кот превратился в паиньку, полюбил объятья, его называют «любящим и нежным». А самое главное, животное наконец-то перестало бунтовать. Будем надеяться, у Квилти все получится!