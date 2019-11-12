закрыть
12 ноября 2019, вторник, 19:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Хорошая новость
Рубрики

Теему Пулккинен: Чувствую, что сегодня для минского «Динамо» начнется новая глава

5
  • 12.11.2019, 17:57
Теему Пулккинен: Чувствую, что сегодня для минского «Динамо» начнется новая глава
Теему Пулккинен

Хоккеист «зубров» рассказал о настроении перед матчем с «Торпедо» в КХЛ.

«Конечно, я очень рад вернуться в игру. Я пропустил около 4 недель, поэтому возвращение в состав – это круто. Я чувствую, что сегодня для нашей команды начнется новая глава.

Не хочу много говорить о «Торпедо», наша команда знает, что нам надо сыграть немного лучше, чем мы играли в последнее время.

Каждый человек в раздевалке хочет скорее прервать эту серию. Надеюсь, сегодня у нас это получится», – сказал пападающий минского «Динамо» Теему Пулккинен, пишет «Трибуна».


популярное за неделю

Мнение

Новое поколение должно ответить Лукашенко
Новое поколение должно ответить Лукашенко Арсений Дедок
Большинство белорусов ненавидит диктатора
Большинство белорусов ненавидит диктатора Николай Статкевич
Обращение к белорусам, которое не покажут по БТ
Обращение к белорусам, которое не покажут по БТ Ирина Халип
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина Олег Сенцов