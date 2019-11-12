Теему Пулккинен: Чувствую, что сегодня для минского «Динамо» начнется новая глава 5 12.11.2019, 17:57

Теему Пулккинен

Хоккеист «зубров» рассказал о настроении перед матчем с «Торпедо» в КХЛ.

«Конечно, я очень рад вернуться в игру. Я пропустил около 4 недель, поэтому возвращение в состав – это круто. Я чувствую, что сегодня для нашей команды начнется новая глава.

Не хочу много говорить о «Торпедо», наша команда знает, что нам надо сыграть немного лучше, чем мы играли в последнее время.

Каждый человек в раздевалке хочет скорее прервать эту серию. Надеюсь, сегодня у нас это получится», – сказал пападающий минского «Динамо» Теему Пулккинен, пишет «Трибуна».