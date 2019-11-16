Видеофакт: Лукашенко преклоняется перед шейхом 16.11.2019, 12:13

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А бюджет тем временем поет романсы.

Десять дней, девять ночей провел Лукашенко с сыновьями в Эмиратах. Ну а что? У нас многие на школьные каникулы возят детей на море. Правда, редко кому удается это за государственный счет и с таким размахом, пишут naviny.by.

А бюджет тем временем поет романсы — расходы не сходятся с доходами. Но перед правительством поставлена задача — повышать зарплаты и пенсии. Крутитесь, как хотите, но в следующем году у отца трех сыновей перевыборы!

Говорят, что жестко возьмутся за тех, кто не хочет проходить техосмотр и уплачивать дорожный сбор. Ну что ж, проспект автомобилисты уже перекрывали. Могут и повторить!