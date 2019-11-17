Андрей Шарендо: «Выборов» в Беларуси нет, голосa никто не считает 2 17.11.2019, 10:38

1,019

Андрей Шарендо

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Ходить на эти «выборы» не стоит.

Представитель гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Бресте Андрей Шарендо обратился к белорусам в день так называемых «выборов», сообщает Charter97.org:

- Меня зовут Андрей Шарендо и я представитель гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Бресте. Два месяца в Беларуси продолжается кампания по «выборам» в так называемый парламент. Мы обошли тысячи квартир и уверились в том, что люди — против диктатора и хотят перемен.

За это время мы всколыхнули общество и показали, что правду можно и нужно говорить открыто, а против лжи и пропаганды нужно бороться. Пропаганда врет нам, что у нас есть свободные «выборы» и «парламент». Диктатор забрал все это у нас, заменив цирком и подставными комиссиями. «Выборов» в Беларуси нет, голоса никто не считает, поэтому ходить на эти «выборы» — не стоит.

Пропаганда лжет нам о высоких заработках и низком уровне безработицы. На самом деле, когда мы ходили по квартирам, то увидели настоящие зарплаты людей. Мы видели пустые квартиры. Люди целыми семьями уезжают за границу в поисках лучшей жизни. «Европейская Беларусь» выступает за реформы, в результате которых белорусы смогут получать достойные зарплаты на родине.

Пропаганда лжет нам, что страна развивается. На самом деле колхозная диктатура — банкрот. Диктатор хватается за любую соломинку, чтобы остаться у власти. Он разрешает строить вредные предприятия в наших городах. Он шаг за шагом продает нашу независимость России.

Скажем диктатору — «баста!». Нужно дать ему по рукам.