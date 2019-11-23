Калиновский победил Лукашенко 5 23.11.2019, 8:08

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Белорусы показали, кто герой, а чье время вышло.

Перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников-повстанцев в Вильнюсе стало триумфом национального единства и достоинства для белорусов.

Тысячи наших соотечественников заполнили улицы древней столицы ВКЛ бело-красно-белыми флагами, победным «Жыве Беларусь!» и сакральным «Каго любіш? - Люблю Беларусь! - То ўзаемна».

Как оценивают это уникальное событие известные белорусы — читайте в репортаже Charter97.org.

Станислав Шушкевич, первый глава независимой Беларуси:

«Между нашим временам и эпохой Калиновского можно провести параллели. Только тогда нами правил наместник из России, а сейчас есть как бы власть, но она - изменническая. Эта власть - просто воинствующее невежество. Но унизить Калиновского невозможно. Поэтому - ганьба этой власти предателей.

Я не ожидал, что здесь будет такое море белорусских национальных флагов. Это значит, что Беларусь жива и будет жить - вопреки этой власти. Белорусы выживали и в худших условиях, и я уверен, что процесс повернется в другую сторону, белорусы объединятся и победят эту власть. Лукашенко правит уже дольше, чем Брежнев. Как смеялись над Брежневым, так будут смеяться и над Лукашенко».

Фото: «Наша Ніва»

Івонка Сурвілла, старшыня Рады БНР:

«Кастусь Каліноўскі і ягоныя паплечнікі сталі натхняльнікамі беларускага нацыянальна-вызвольнага руху. Каліноўскі стаў сымбалем барацьбы беларускага народу за вольнасьць, за свае нацыянальныя і сацыяльныя правы. "Каго любіш? Люблю Беларусь" - гэты пароль выкарыстоўвалі паўстанцы Каліноўскага. Гэты пароль нібы даў штуршок да нараджэньня нашай сучаснай нацыі і застаецца нашым паролем, нашым дэвізам па сёньня.

Барацьба, якую вялі паўстанцы, праз 55 гадоў пасьля іхнае гераічнае сьмерці прывяла да абвяшчэньня незалежных Беларускай Народнай Рэспублікі, Літоўскай Рэспублікі і Польшчы.

Змаганьне Кастуся Каліноўскага і ягоных паплечнікаў служыць нам моцным прыкладам. Нават забіўшы цела, ворагі ня здолелі забіць дух нашай вызвольнай барацьбы. І празь дзесяцігодзьдзі нашыя народы перамаглі, бо кіравала імі прага да Волі і Свабоды.

Незалежнасьць Беларусі сёньня зноў пад пагрозай. Але зь верай у нашую праўду, якую так часта ўспамінае ў сваіх артыкулах Кастусь Каліноўскі, мы пераможам. Беларусь будзе вольнай дэмакратычнай краінай, як нашыя сяброўскія Польшча і Літоўская Рэспубліка, з кім мы разам у сёньняшні ўрачысты дзень».

Фото: «Наша Ніва»

Тадеуш Кондрусевич, глава Католического костела в Беларуси

«Повстанцы были представителями разных народов и вероисповеданий, но все они сражались за свободу. Среди них - и Калиновский, сын белорусского народа. Поэтому это событие имеет особенное значение для Беларуси. Калиновский первым воспринимал белорусов как отдельную политическую нацию. Ничто так не объединяет, как кровь, пролитая в совместной борьбе за свободу. Символично, что повстанцев перезахороняют в Вильнюсе - городе, который объединяет литовцев, поляков и белорусов».

Николай Статкевич, председатель «Народной Грамады», один из лидеров БНК:

«Калиновский - бесспорный главный герой для Беларуси. Он отдал жизнь в 26 лет за нашу Родину. Какие еще нужны доказательства? Какие еще нужны примеры? Перед виселицей, на краю вечности, не лгут. Он дал новый импульс нашей «беларускай справе». И сейчас это какой-то знак свыше: перед угрозой потери независимости Калиновский снова встает и указывает нам путь: как действовать и как бороться».

Евгений Афнагель, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

«На самом деле очень символично, что останки Кастуся Калиновского и других участников восстания нашли именно сейчас. Сейчас, когда наша страна находится на пороге серьезных перемен, когда мы оказались накануне очень важного периода для белорусов, крайне важно, что огромное количество белорусов находится сейчас в Вильнюсе, что здесь тысячи бело-красно-белых флагов и что люди из разных организаций и городов приехали, чтобы отдать дань памяти нашему национальному герою, человеку, который стоял у истоков создания независимой Беларуси.

Все это производит впечатление национального единства. Люди из разных организаций, разных политических взглядов приветствуют друг друга, поздравляют, здороваются.

Пароль повстанцев «Кого любишь? - Люблю Беларусь!» витает над древней Вильней на каждом шагу. Когда мы шли сегодня утром по полупустым улицам Вильнюса, встречали как знакомых, так и незнакомых людей — и со всеми обменивались паролем повстанцев. И по этим словам мы все понимали, что мы — из Беларуси, что мы едины, что мы из одного лагеря, что мы вместе. И на самом деле это очень и очень вдохновляет.

Также, как и то, что сегодня происходило в центре Вильнюса. Когда останки повстанцев под колокольный звон и барабанную дробь выносили из собора — это было очень сильным моментом. И таких вдохновляющих моментов белорусы, наверное, не видели и не слышали очень давно.

Уверен, что удастся сохранить и привезти из Вильнюса в Минск этот дух национального единства, который люди не смогут забыть. Людям, которые сегодня здесь, (а многие из них еще не участвовали еще в акциях протеста), это даст мощный импульс. Ведь они увидели вот что: тысячи людей под нашими национальными флагами собрались вместе и чествуют самого великого национального героя новой истории Беларуси. Такие вещи не забываются.

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

И мы увидим национальное единство на улицах Минска — и в ближайшее время».

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org:

«День белорусского национального достоинства. Скоро - и в Минске».

«Ганьба!» представителю Лукашенко

В Вильнюсе на Кафедральной площади вице-премьера Беларуси

Представителя лукашенковского режима вице-премьера Игоря Петришенко в Вильнюсе на Кафедральной площади встретили криками «Ганьба!».

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Петришенко, выступая после мессы в вильнюсском Кафедральном соборе, заявил, что «для каждой страны есть свой образ Кастуся Калиновского, но он не должен стать той исторической фигурой, которая используется в политических целях».

Речь Петришенко снаружи собора, на Кафедральном площади, белорусы встретили криками «Ганьба!».