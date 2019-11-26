Названы самые необычные кофейные традиции разных стран мира 1 26.11.2019, 8:34

От Австрии до Эквадора.

Жители одних стран пьют его холодным, других – смешивают зерна с рисом. Какие еще есть обычаи, связанные с кофе? Где больше всего его любителей?

Кофейные ритуалы Европы

Почитатели ароматного напитка из разных стран пытались внести в церемонию что-то свое. Поэтому и появились многочисленные интересные кофе-традиции, которые продолжают соблюдаться до сих пор, пишет zen.yandex.ru.

Кофейни Австрии известны всему миру, поскольку самое важное в них - атмосфера и возможность расслабиться. Напиток подают обязательно с водой, а рецепты приготовления хранятся в строгом секрете. Один из самых знаменитых ("меланж") включает в себя такие ингредиенты, как: молоко, сливки, яичный желток, коньяк и мед.

В Италии кофе пьют всегда: за завтраком, ужином и обедом. Ведь именно здесь разработали различные способы его приготовления: эспрессо, лунго, мокко, коретто и т.д. Хозяйки делают его по-своему, но обязательно с почтением и любовью. Важная деталь: для получения хорошего напитка без привкуса железа нужно, чтобы на ситечке кофеварки были остатки от прошлой порции.

У греков есть обычай, исполняя который девушка демонстрирует отношение к молодому человеку. Она варит ему кофе. Если он получается с пенкой, чувства влюбленных взаимны. Если же без - свадьбы не будет.

Традиции стран Бенилюкс

Голландия считается основным мировым производителем кофе в зернах в европейских государствах. Здесь действительно разбираются в тонкостях напитка, отдавая предпочтение крепкому варианту. Однако в маленьких ресторанчиках жители заказывают его со сливками или молоком.

В Бельгии на человека приходится около 8 килограммов кофейных зерен. Жители могут употреблять сам напиток в любом виде. Горячим или холодным, с сахаром, сливками или без всего.

Латиноамериканские обычаи

Заказ кофе в зернах из Колумбии можно сделать на сайте «Брилль Café», поскольку именно эта страна производит самые дорогие и востребованные сорта. Каждый из них отличается особенным и неповторимым вкусом: шоколада или лайма, фруктов и топленого молока, а также какао. Часто в напиток добавляют тростниковый сахар.

Кофе в Эквадоре крепкий и приторный, поэтому обязательно надо предупредить официанта, если вы не любите чрезмерно сладкий. Обычно его варят заблаговременно, потом ставят в холодильник, чтобы тот загустел. Перед подачей посетителю эта заготовка разбавляется кипяченой водой.

Ближний Восток и кофе

Население Йемена пьет кофе часто, обычно закусывая финиками. В семьях, где родился малыш, гостям подают его горячим, добавляя кардамон. Традиционно зерна обжаривают, не убирая оболочку, после этого их разминают в ступке и варят.

Кофе в Дамаске (Сирия) туристы называют «дьявольским» напитком. Все потому что на дно очень маленькой чашки сначала наносят немного жидкости. Пить ее нельзя, нужно слегка коснуться языком. Сначала появится легкое жжение, но потом человек почувствует прилив энергии. Сирийцы считают его сильным гомеопатическим лекарством, которое помогает вылечиться от множества недугов.

Ритуалы Дальнего Востока и Индии

Особенность тайского кофе – то, что его считают больше десертом, чем напитком. Чаще всего он смешивается с кукурузой, кунжутом или рисом. После заваривания же добавляют в чашку сгущенку и лед, украшая сверху сливками.

Индия. Вообще в этой стране больше любят чай, но находятся и почитатели кофе. Его подают в стеклянном или металлическом стакане, смешав с молоком.

В Малайзии кофе употребляют все. Большим спросом пользуются зерна темной или средней обжарки, а в чашку обязательно добавляют лед.

Вьетнамцы узнали о кофе с молоком, когда в стране появились французы (около трех веков назад). Однако они решили изменить его из-за национальных особенностей, поэтому употребляют напиток почти ледяным и с добавлением сгущенки.

Холодная вода к кофе

Еще в Древней Греции появилась необычная традиция. Когда гостя угощали кофе, ему также подносили стакан с охлажденной водой. Считалось, что сначала нужно сделать глоток из него. После этого вкус самого кофе расцветает. Со временем этот обычай переняла Турция и другие страны.

Что именно делает вода:

Освобождает рецепторы на языке от прошлых вкусов.

Очищает зубы от налета.

Помогает избежать изжоги и тошноты.

Оберегает организм от обезвоживания, что может произойти, если употреблять много кофеина.

Убирает горечь.

Совет! Перед тем, как подавать на стол воду, ее нужно очистить от хлора и различных запахов. Также некоторым гурманам нравится класть в стакан небольшой кусочек лимона.

Ежедневные ритуалы с кофе являются важными для жителей многих стран. А популярность бодрящего напитка растет ежегодно. Все больше людей предпочитают его чаю. Он ароматен, многогранен и для каждого любителя он свой!