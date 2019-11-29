Удар по «Газпрому»: активы российского гиганта могут арестовать в Латвии 4 29.11.2019, 14:43

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Названа дата судебного разбирательства.

НАК «Нафтогаз Украины» продолжает «преследовать» российского монополиста «Газпром». На этот раз украинская компания подала иск в суд Видземского предместья в Риге, в котором требует принять обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража относительно взыскания с «Газпрома» $ 2,6 млрд по спору с о транзите газа, сообщает zn.ua.

«5 ноября 2019 года ПАО «Газпром» стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» подала ходатайство в суд Видземского предместья г. Рига о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер», — говорится в квартальном отчете «Газпрома».

Судебное заседание должно состояться в конце апреля 2020 года.

«Газпрому» в Латвии принадлежит доля в 34% в компании АО «Латвияс Газе». «Газпром» — крупнейший акционер этой компании. За три квартала 2019 года доходы компании от продажи газа в Латвии составили 8,196 млрд руб. АО «Латвияс Газе» является крупнейшим газовым трейдером в регионе.

Напомним, что 27 ноября Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отказался удовлетворить жалобу «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража, который в конце февраля 2018 года по результатам споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить украинской $ 2,56 млрд.