Почему власти не включают госпошлину в топливо? 12 29.11.2019, 19:23

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Нюансы от Минфина.

Продолжаются разговоры о проекте указа, регламентирующем порядок сбора госпошлины, — примерно с весны уходящего года, пишет «Онлайнер». Новый виток обсуждения — выступление министра финансов Максима Ермоловича. По его словам, министерство по-прежнему предлагает отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра, в качестве альтернативы обсуждается вариант включения сбора в стоимость автомобильного топлива. Но есть нюансы.

«Минфин подготовил проект указа, который упрощает порядок взимания сбора с одновременным усилением контроля за его уплатой. Также предлагается стимул, чтобы уплачивать сбор на длительные сроки. Дорожный сбор не будет завязан на прохождение техосмотра. Данный проект указа согласован со всеми заинтересованными, правительство выходит с консолидированной позицией, сейчас продолжается обсуждение всех преимуществ и недостатков предлагаемой концепции. Усиление контроля за уплатой сбора приведет к росту поступлений в бюджет. Предполагается, что контроль будет автоматическим», — цитирует министра БелТА. Впрочем, ничего нового.

А вот что действительно стоит внимания, так это пояснения Ермоловича по поводу сомнений насчет включения сбора в стоимость топлива: «Фактически это повышение ставок акцизов и повышение цен на топливо на внутреннем рынке. Здесь есть свои преимущества и недостатки: с одной стороны, существенно упрощает порядок уплаты сбора, но мы понимаем, что конечным плательщиком становится все население. А так как стоимость топлива имеет корреляцию с общестрановыми затратами, это неизменно отразится на общих ценах в экономике, в том числе и на самые массовые продукты». Очевидно, такое решение может взбудоражить многих — хотя бы потому, что людей в стране почти в четыре раза больше, чем автомобилей.

Жестких сроков принятия указа нет. По словам министра финансов, на бюджет 2020 года возможные изменения в уплате сбора не повлияют.