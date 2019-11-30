Состоялась жеребьевка Евро-2020 2 30.11.2019, 21:03

В случае победы в Лиге наций Беларусь сыграет с Нидерландами, Украиной и Австрией.

В Бухаресте прошла жеребьевка финального раунда чемпионата Европы 2020 года, матчи которого будут сыграны в 12 городах Европы.

В результате процедуры стало известно, в какую группу попадет победитель Пути D в Лиге наций (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).

Группа A (хозяева: Рим, Баку)

Турция

Италия

Уэльс

Швейцария

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Дания

Финляндия

Бельгия

Россия

Группа C (Амстердам, Бухарест)

Голландия

Украина

Австрия

Путь D (Беларусь, Грузия, Македония, Косово)

Группа D (Лондон, Глазго)

Англия

Хорватия

Чехия

Группа E (Бильбао, Дублин)

Испания

Швеция

Польша

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

Португалия

Франция

Германия

Путь А

Путь для команды из четвертой корзины будет определен следующим образом:

Если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C.

Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F.