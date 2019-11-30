Состоялась жеребьевка Евро-2020

Состоялась жеребьевка Евро-20202
- 30.11.2019, 21:03
В случае победы в Лиге наций Беларусь сыграет с Нидерландами, Украиной и Австрией.
В Бухаресте прошла жеребьевка финального раунда чемпионата Европы 2020 года, матчи которого будут сыграны в 12 городах Европы.
В результате процедуры стало известно, в какую группу попадет победитель Пути D в Лиге наций (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).
Группа A (хозяева: Рим, Баку)
Турция
Италия
Уэльс
Швейцария
Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)
Дания
Финляндия
Бельгия
Россия
Группа C (Амстердам, Бухарест)
Голландия
Украина
Австрия
Путь D (Беларусь, Грузия, Македония, Косово)
Группа D (Лондон, Глазго)
Англия
Хорватия
Чехия
Группа E (Бильбао, Дублин)
Испания
Швеция
Польша
Группа F (Мюнхен, Будапешт)
Португалия
Франция
Германия
Путь А
Путь для команды из четвертой корзины будет определен следующим образом:
Если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C.
Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F.