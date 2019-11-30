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Пограничники открыли стрельбу на белорусско-литовской границе

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  • 30.11.2019, 21:44
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Пограничники открыли стрельбу на белорусско-литовской границе
ФОто: GPK.GOV.BY

Белорусские пограничники сообщили о прорыве двух авто через границу.

Белорусские пограничники вынуждены были стрелять по предполагаемым контрабандистам. Это произошло 29 ноября.

- От Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики поступила информация о возможном перемещении товарно-материальных ценностей на транспортном средстве через границу. В ходе проверки указанного участка пограничный наряд в непосредственной близости от государственного рубежа выявил два автомобиля, водители которых проигнорировали законные требования об остановке и на большой скорости попытались скрыться, - сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

ФОто: GPK.GOV.BY

Пограничники применили табельное оружие. Они задержали один автомобиль, второй скрылся. Лица, причастные к нарушению границы, установлены. Проводится проверка. Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы за умышленное незаконное пересечение государственной границы с использованием транспортного средства.


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