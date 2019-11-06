закрыть
6 ноября 2019, среда, 22:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

В Польше ежегодно создается 700 000 новых рабочих мест

  • 6.11.2019, 21:46
В Польше ежегодно создается 700 000 новых рабочих мест

С низким уровнем безработицы в Польше местных работников уже не хватает.

18% компаний в Польше, по данным опроса компании Personnel Service, нанимают сотрудников из Украины. Среди них 40 процентов — крупные предприятия. Граждане Украины чаще всего заняты в строительной отрасли, где получают 15, 18, а иногда даже 20 злотых на руки в час (1 евро = 4,3 злотого), передает «Радио Польша».

Ежегодно в стране создается 700 000 новых рабочих мест, а спрос на сотрудников огромен. С низким уровнем безработицы в Польше местных работников уже не хватает.


популярное за неделю

Мнение

Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь Дмитрий Растаев
Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова
Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип