В Польше ежегодно создается 700 000 новых рабочих мест 6.11.2019, 21:46

С низким уровнем безработицы в Польше местных работников уже не хватает.

18% компаний в Польше, по данным опроса компании Personnel Service, нанимают сотрудников из Украины. Среди них 40 процентов — крупные предприятия. Граждане Украины чаще всего заняты в строительной отрасли, где получают 15, 18, а иногда даже 20 злотых на руки в час (1 евро = 4,3 злотого), передает «Радио Польша».

Ежегодно в стране создается 700 000 новых рабочих мест, а спрос на сотрудников огромен. С низким уровнем безработицы в Польше местных работников уже не хватает.