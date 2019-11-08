Обсуждение фильма NEXTA о Лукашенко пройдет при хорошей погоде 1 8.11.2019, 8:39

Максимально воздух прогреется днем до +13°C.

Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления.

Это будет определять погоду.

В пятницу днем погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сообщают

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Особых осадков не прогнозируется. В утренние часы местами сохранится туман.

Ветер юго-восточный умеренный. Максимально воздух прогреется днем до +7..+13°C.

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Температура воздуха:

утром +6..+8°C;

днем +8..+10°C;

вечером +7..+9°C.

Напомним, что самый популярный блогер Беларуси Степан Светлов (NEXTA) предложил сегодня, 8 ноября, обсудить фильм фильм о Лукашенко в Минске на площади Свободы. Начало — в 18.00.