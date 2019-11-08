Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в США 1 8.11.2019, 19:50

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Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский»

Фото: flot.gazprom.ru

Предполагается, что там судно будет загружено партией сжиженного природного газа.

Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», сданное в аренду австрийской OMV, отправилось за сжиженным природным газом (СПГ) в США, пишет Bloomberg. По информации агентства, оно должно загрузиться 26 ноября в порту Sabine Pass в Луизиане.

На днях председатель правления OMV Райнер Зеле заявил, что компания в ноябре вернет «Газпрому» арендованное судно. Неясно, является ли рейс «Маршала Василевского» в США частью контракта или нет, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Судно использовалось как хранилище и три месяца стояло рядом с портом Роттердама. Оно разгрузилось в одном из его терминалов 5 ноября, после чего направилось в сторону Атлантического океана и сейчас находится в Бискайском заливе, следует из данных сервиса MarineTraffic.

«Маршал Василевский», построенный в Южной Корее на верфи Hyundai Heavy Industries, предполагалось использовать для снабжения Калининграда СПГ и его газовой безопасности (в случае прекращения поставок по трубопроводам из соседних стран). В феврале 2019 года в Калининграде в присутствии Владимира Путина был запущен морской терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 2,7 млрд куб. м газа в год, что почти в полном объеме покрывает потребности региона. Создание альтернативной системы газоснабжения региона обошлось «Газпрому» примерно в 85 млрд руб., писал «Коммерсантъ».