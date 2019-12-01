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Минчане собрали помощь для пенсионеров, но до адресатов она не дошла

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  • 1.12.2019, 16:07
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Минчане собрали помощь для пенсионеров, но до адресатов она не дошла
Иллюстрационное фото

Чиновников поймали на лжи.

Любовь Хомич живет во Фрунзенском районе столицы. Она пенсионерка, которой не могут помогать родственники: дочь и муж – инвалиды. Помощи от центра социальной защиты пенсионерка тоже не видит, передает «Белсат».

«Они еще заявляют: «У нас все стоят одинокие пенсионеры на учете, и мы им помогаем». Все это неправда», – утверждает пенсионерка.

В сентябре одиноким пенсионерам Фрунзенского района волонтеры собрали гуманитарную помощь, которую для распределения отдали в центр социальной защиты. Волонтеры говорят, что разнести самостоятельно пакеты не могли, так как адреса не разглашаются. А центр социальной защиты хотя и принял на своей территории помощь, но не проявил должной инициативы для ее распределения.

Любовь Хомич уверена, что директор Фрунзенского центра социального обслуживания Свирид знала о ней.

Пакеты с гуманитарной помощью имеют различную комплектацию. В одном, например, – шампунь, средство для мытья посуды, мыло и крем. Подобных пакетов было 276. Только шесть из них дошли до пенсионеров Фрунзенского района, для которых собирались целенаправленно. Другие пакеты вывезли в интернат Минского района. Но и там помощью не пользуются.

Заместитель директора интерната для престарелых и инвалидов №1 Александр Глазко поясняет: «Она у нас сейчас на складе. Мы бы ее использовали, но не можем, потому что не знаем, что это за помощь и откуда она взялась».

Организатор сборов Елена Хомич говорит, что не отдавать помощи именно одиноким пенсионерам – целенаправленная политика властей: «Они создают фальшивую видимость благополучия. Что у нас все идеально в стране, нет людей в нужде».

Решить такие вопросы было бы возможно, говорят волонтеры, если бы законодательство регулировало отношения между ними и центрами социального обслуживания, но пока такого законодательства нет.


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