Минчане собрали помощь для пенсионеров, но до адресатов она не дошла 6 1.12.2019, 16:07

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Иллюстрационное фото

Чиновников поймали на лжи.

Любовь Хомич живет во Фрунзенском районе столицы. Она пенсионерка, которой не могут помогать родственники: дочь и муж – инвалиды. Помощи от центра социальной защиты пенсионерка тоже не видит, передает «Белсат».

«Они еще заявляют: «У нас все стоят одинокие пенсионеры на учете, и мы им помогаем». Все это неправда», – утверждает пенсионерка.

В сентябре одиноким пенсионерам Фрунзенского района волонтеры собрали гуманитарную помощь, которую для распределения отдали в центр социальной защиты. Волонтеры говорят, что разнести самостоятельно пакеты не могли, так как адреса не разглашаются. А центр социальной защиты хотя и принял на своей территории помощь, но не проявил должной инициативы для ее распределения.

Любовь Хомич уверена, что директор Фрунзенского центра социального обслуживания Свирид знала о ней.

Пакеты с гуманитарной помощью имеют различную комплектацию. В одном, например, – шампунь, средство для мытья посуды, мыло и крем. Подобных пакетов было 276. Только шесть из них дошли до пенсионеров Фрунзенского района, для которых собирались целенаправленно. Другие пакеты вывезли в интернат Минского района. Но и там помощью не пользуются.

Заместитель директора интерната для престарелых и инвалидов №1 Александр Глазко поясняет: «Она у нас сейчас на складе. Мы бы ее использовали, но не можем, потому что не знаем, что это за помощь и откуда она взялась».

Организатор сборов Елена Хомич говорит, что не отдавать помощи именно одиноким пенсионерам – целенаправленная политика властей: «Они создают фальшивую видимость благополучия. Что у нас все идеально в стране, нет людей в нужде».

Решить такие вопросы было бы возможно, говорят волонтеры, если бы законодательство регулировало отношения между ними и центрами социального обслуживания, но пока такого законодательства нет.