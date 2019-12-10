Во Франции новые протесты против пенсионной реформы Макрона 1 10.12.2019, 18:13

Забастовка является одной из крупнейших с 1995 года.

Во Франции проходят акции протеста работников государственного сектора против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В Париже наблюдается усиленное присутствие полиции вдоль Елисейских полей, перекрыты улицы, ведущие в офисы Макрона и премьер-министра.

Incidents entre des manifestants et la police place Bellecour, des représentants de la CGT pris dans les débordements. pic.twitter.com/4XRG9SMtG2 — Le Progrès Rhône (@leprogresrhone) 10 декабря 2019 г.

В Париже и других крупных городах пассажиры столкнулись с повсеместным транспортным хаосом, авиакомпании отменили 20% рейсов, во французской столице закрыты десятки школ.

Профсоюзы призвали железнодорожников, врачей, учителей и других государственных служащих выйти на протест до того, как правительство представит подробности пенсионной реформы.

В Бордо и Марселе тысячи демонстрантов размахивали флагами профсоюзов и держали плакаты с надписью: "Мы должны избавиться от Макрона". Демонстрации также проходят в Ренне, Лионе, Нанте.

Макрон хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права за каждый внесенный евро.

Провал реформы будет означать дефицит в 17 млрд евро или 0,7% ВВП к 2025 году.

Госслужащие выступают против повышения пенсионного возраста до 62 лет. Одной из альтернатив является ограничение льгот для тех, кто прекращает работать до 64 лет, и стимулирование тех, кто идет позже.

Забастовка является одной из крупнейших с 1995 года, когда премьер-министр Ален Жюппе был вынужден отказаться от масштабной реформы пенсионной системы после нескольких недель забастовок.

На прошлой неделе в массовой забастовке профсоюзов приняли участие более 800 тысяч демонстрантов по всей Франции.