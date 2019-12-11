Кого в своем окружении боится Лукашенко? 15 11.12.2019, 8:47

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Это видно по тому, как периодически сдают нервы у диктатора.

Правительству премьер-министра Сергея Румаса осталось недолго существовать. По крайней мере, такие выводы можно сделать из слов Лукашенко, который заявил, что изменения произойдут в самое ближайшее время, сообщает «Белсат».

Что не так с правительством Румаса? И кто придет на новые высокие должности? На эти и другие вопросы отвечает директор школы молодых менеджеров публичного администрирования Наталья Рябова.

«Мы часто видим раздраженного Лукашенко, который ругает чиновников за то, что они не выполняют поручения, занимаются бюрократией. Короче, ведут себя не так, как ему бы хотелось, – отметила гостья программы. – Но это раздражение особенно не меняется где-то с года 2011, а может и раньше».

По словам Натальи Рябовой, все это приводило к попыткам провести «реформу» правительства, но существенных изменений мы так и не дождались. Возможно сегодня, когда о желании уйти в отставку заявила даже бессменный с 1996 года председатель ЦИК Лидия Ермошина, можно надеяться на более продуктивный результат?

Подробности — в аудиозаписи программы.