В пятницу в Беларуси будет до +4°С 12.12.2019, 18:57

Местами пройдут небольшие осадки.

До 4 градусов тепла будет в Беларуси 13 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, местами пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, в дневные часы порывами до 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 4 градусов.