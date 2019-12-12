«Парадокс: «союзник» хочет интеграции, а противники — белорусской независимости» 2 12.12.2019, 22:16

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Валерий Карбалевич

Вот такой странный «союз».

Информационный визит представителей из Беларуси в штаб-квартиру НАТО состоялся 9-10 декабря. Любопытно, что по времени он практически совпал с сочинскими переговорами между российским и белорусским руководством по вопросам углубленной интеграции.

Своими впечатлениями от визита участник встречи Валерий Карбалевич поделился с «Салідарнасцю».

— Партнерство НАТО с любой страной зависит от того, на какой уровень сотрудничества готова идти сама страна, — отмечает политический обозреватель Валерий Карбалевич. — Беларусь сотрудничает с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира». Но это сотрудничество в достаточно ограниченном количестве направлений. На встрече прозвучало о каких-то совместных учениях с НАТО в ближайшее время, но, скорее всего, речь идет о миротворческих миссиях.

Осуществлять сотрудничество именно в военной сфере Беларуси и НАТО затруднительно по целому ряду причин. И по причине политического режима в Беларуси, о чем подчеркивали представители НАТО, и по причине того, что Беларусь является военно-политическим союзником России. В основном, речь идет о семинарах, каком-то обучении, научной деятельности.

Беларусь не участвует ни в какой миссии под руководством НАТО, хотя та же Армения, будучи членом ОДКБ, участвует в двух миссиях НАТО. Поэтому сотрудничество очень ограничено и, видимо, оно останется в таком виде в ближайшее время. Беларусь в отношении НАТО ведет себя очень осторожно и не переходит черт, которые бы создавали проблемы в отношениях с Россией. И НАТО тоже насторожено относится к Беларуси по причине того политического режима, который есть в Беларуси.

Безусловно, политика НАТО в отношении Беларуси – это попытка укрепить ее независимость. И об этом говорят фактически все официальные лица стран Запада, которые приезжают в Беларусь. И в этом есть такой определенный парадокс, потому что наш ближайший союзник Россия говорит как раз не о независимости Беларуси, а о скорейшей интеграции. А наши военные противники наоборот говорят о независимости.

Во время встречи звучала фраза, что ничто так не угрожает Беларуси, как ее союзник. И если наши соседи Литва и Польша всячески просят американцев разметить у них военные базы, а те все отбиваются, то в нашей ситуации наоборот: Россия хочет разметить военную базу, а Беларусь всячески отбивается от этого. Вот такой странный у нас союз.

Но как бы там ни было, Беларусь является членом всех тех интеграционных объединений, которые создала Россия, выходить из них не собирается, и это является совершенно четким ограничителем в сотрудничестве с НАТО.