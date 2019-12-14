В регионах поднимают цены на проезд 2 14.12.2019, 8:21

Фото: kp.by

В регионах продолжают расти цены на проезд в городском и пригородном транспорте.

С 15 декабря стоимость талончиков повысят в Витебской, Гродненской, Гомельской и Минской областях. Соответствующие решения облисполкомов опубликованы на национальном правовом интернет-портале.

Напомним, с 11 декабря стоимость проезда в городском и пригородном транспорте повысили в Брестской области. На очереди — Могилевская область и Минск.

Стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах с 15 декабря вырастет до 60 копеек (сейчас — 55 копеек), а на экспрессных — до 70 копеек (сейчас — 65 копеек) в трех областях — Гомельской, Гродненской и Минской. Решение по подорожанию проезда в городском транспорте по Витебской области, как по Могилевской и Минску, пока не обнародовано.

С 15 декабря также изменятся предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки — в Гомельской, Гродненской, Минской и Витебской областях.

При этом предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении за один километр проезда также вырастут и составят:

на обычных маршрутах — 0,08 рубля (сейчас — 0,07 рубля);

на скоростных маршрутах — 0,1 рубля (сейчас — 0,09 рубля);

на экспрессных маршрутах — 0,11 рубля (сейчас — 0,10 рубля);

на дополнительных рейсах — 0,1 рубля (сейчас — 0,09 рубля).