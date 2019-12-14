Иркутские коммунисты потребовали отставки Путина после увольнения губернатора 9 14.12.2019, 17:42

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Экс-губернатор Иркутской области публично выступал против пенсионной реформы и за прямые выборы мэра.

Иркутское отделение КПРФ опубликовало заявление, в котором потребовало отставки президента РФ Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева в связи с увольнением губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Он был одним из трех губернаторов-коммунистов.

"Попирая понятия о совести и чести, невзирая на мощную протестную волну в его (Сергея Левченко) защиту, прокатившуюся по стране, кремлевские власти, партия „Единая Россия“ и расхитители региона не смирились с триумфальной победой на губернаторских выборах в 2015 году первого секретаря Иркутского обкома КПРФ Сергея Левченко и посредством гнилой телепродукции мстительно выливали на него в течение четырех лет густые потоки лжи и клеветы, чтобы отрешить его от власти и не допустить повторения его успеха на выборах губернатора нашей области в сентябре 2020 года", — говорится в заявлении иркутских коммунистов.

Коммунисты подчеркивают, что указ президента об отставке Левченко подписан в День Конституции РФ "игнорирует волю избирателей Иркутской области, вручивших Левченко мандат доверия стать ее губернатором". "Не найдя оснований для прекращения полномочий Левченко по основаниям утраты доверия и нарушения закона, федеральный центр вынудил его уйти в отставку", — считают коммунисты.

Коммунисты подчеркнули, что Левченко был единственным губернатором, который публично выступал против пенсионной реформы и за прямые выборы мэра Иркутска.

Путин 12 декабря принял отставку Левченко. В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что он досрочно ушел с поста по собственному желанию. Полномочия Левченко истекали в 2020 году.