С дорог страны пропали все мобильные камеры скорости 18 23.12.2019, 13:22

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Фото: tut.by

Что произошло?

С середины прошлой недели на дорогах страны не выставляют мобильные камеры, фиксирующие превышение скорости, об этом tut.by сообщили в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

В начале декабря ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения до конца года. Однако столичные водители заметили, что камеры с минских дорог исчезли. После этого корреспондент nn.by проверил несколько точек, где, согласно расписанию, должны были стоять радары — и не увидел ни одного.

В «Безопасных дорогах Беларуси», операторе Единой системы фотофиксации нарушений скорости, журналисты сообщили, что их сотрудники не выставляют мобильные камеры с 19 декабря. Распоряжение об этом поступило оператору от ГАИ Беларуси и касается всех регионов страны.

— Какое время мы не будем выставлять мобильные датчики — неизвестно, срок не определен. Стационарные камеры продолжают работать, — сообщили в компании.

Что послужило причиной для такого решения, в ГАИ узнать пока не удалось.

Возможно, это связано с недавним высказыванием президента на совещании с силовиками по административной ответственности: «Полагаю, так называемые письма счастья от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля. Но фотофиксация семь лет назад была введена для того, чтобы навести порядок на дороге, а не загнать всех поголовно водителей в разряд злостных нарушителей закона. Тем более что нередко нарушения обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными причинами».