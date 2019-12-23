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Над Кремлем смеется весь мир

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  • Кирилл Сазонов
  • 23.12.2019, 18:08
  • 1,889
Над Кремлем смеется весь мир
Кирилл Сазонов

Санкции США уже дали эффект.

Несколько жестких санкционных ударов США в отношении РФ (так называемые «санкции из ада») и отдельные санкции в отношении компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока» сделали эти выходные для Кремля действительно «черными». Тем более, что вторая группа санкций уже дала эффект и подрядчик прекратил укладку труб газопровода именно по этой причине. Естественно, молча сносить такие пощечины Москва не могла — имидж не позволяет. И вот, наконец, собрались и дали «достойный ответ». В Белом доме, наверное, в шоке. Не знают, уже плакать или еще смеяться.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по прозвищу «Грустная Лошадь» в эфире российского «Первого канала» обозначил жесткий курс «ассимитричного ответа». По его словам, Россия отреагирует на санкции США в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также так называемые «санкции из ада», одобренные комитетом сената США. По его мнению, действия американских конгрессменов являются «безрассудными», в том время как президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Майк Помпео желают развивать торговые отношения с Россией.

Продолжения не будет. Ну, обычно за формальной позицией в стиле «Я буду мстить и мстя моя страшна» следует перечень конкретных угроз. Тех практических шагов, которые государство готово осуществить в реальности, причинив оппоненту максимальный ущерб. А что в арсенале у Кремля в качестве возможных ответных мер для США? Введут санкции против компаний, которые строят газопроводы в США?

Против кораблей, которые перевозят сжиженый газ? Запретят гражданам Америки отдыхать в Сочи? Прекратят поставку в Силиконовую долину новейших технологий из Сколково? Путин сейчас напоминает шахматиста, который на финише остался с королем и пешкой, когда у противника еще масса фигур. И пока США его окружает и ведет дело к мату, Кремлю остается только ходить по клеточкам и делать грозное лицо.

На большее ресурсов нет. В этом и видна принципиальная разница между сверхдержавой и бензоколонкой. Угрозы введения российских санкций во всем мире вызывают даже не настороженность, а исключительно насмешки.

Кирилл Сазонов, inforesist.org


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