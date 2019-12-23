В гродненском суде активист в знак протеста порвал Конституцию 10 23.12.2019, 19:24

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Николай Соляник.

Фото: Василий Молчанов / «Белсат»

В начале заседания Николай Соляник заявил отвод судье Елене Толстик-Самойло.

Одного из организаторов акции против «расширенной интеграции» с Россией в Гродно, которая прошла 15 декабря, Николая Соляника приговорили к штрафу в размере 45 базовых величин, передает «Белсат».

64-летний активист Белорусского Национального Конгресса и инвалид 2-й группы Николай Соляник на суд пришел с Конституцией, Административным и Уголовным кодексами и другими юридическими документами, чтобы доказывать свою правоту. Солянику инкриминировали нарушение 2-й и 3-й частей ст. 23:34 АК РБ. Это означает призыв к участию и участие в массовом мероприятии.

Николай Соляник в суде.

Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

«Жаль, партизаны не дожили до нашего времени…»

В начале заседания Соляник заявил отвод судье Елене Толстик-Самойло, ведь «судьи назначены Лукашенко, которому нет веры». Отвод, однако, не был удовлетворен. Активист своей вины не признал, однако не отрицал, что действительно призвал приходить на акцию и сам в ней участвовал. Во время речи активист много апеллировал к Конституции, которая ставит гражданину в обязанность защиту независимости и суверенитета страны.

Николай Соляник.

Фото: Василий Молчанов / «Белсат»

«Очень жаль, что партизаны не дожили до нашего времени! Иначе и им приходилось бы брать разрешение в администрации на защиту Родины…» – говорил судье Николай Соляник.

Николай Соляник на крыльце суда.

Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

«Если вы не признаете этот документ…»

Во время процесса выступили и трое милиционеров, занимавшихся видеофиксацией акции 15-го декабря: Шутович, Кейзер и Путников. Присутствующие были возмущены тем, что судья спрашивает о месте жительства у подсудимого, но не задает подобного вопроса милиционерам. Мол, милиция должна знать, где живут активисты, но активисты то же самое о милиции знать не должны… Судья замечания проигнорировала.

Судья Елена Толстик приговорила активиста к штрафу в размере 45 базовых величин, то есть 1147,5 рублей. Сразу после оглашения приговора Николай Соляник порвал Конституцию со словами: «Если вы не признаете этот документ, то и не надо…»