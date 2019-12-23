Глава «Боинга» ушел в отставку 3 23.12.2019, 19:29

Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург

ФОТО: EPA / ТАСС

В компании произошел кризис из-за двух за полгода авиакатастроф.

Совет директоров американской компании "Боинг" уволил исполнительного директора Дэнниса Мюленбурга – после продолжавшегося один год тщательного разбирательства и приостановки производства самолётов, сообщает Reuters (перевод — svoboda.org).

Кризис был вызван двумя - за полгода - авиакатастрофами лайнеров "Боинг-737 MАКС".

Увольнение главы компании произошло в то время, когда крупнейший мировой авиастроитель пытается заново сертифицировать свой наиболее продаваемый лайнер. После гибели двух самолётов со всеми пассажирами и членами экипажей, корпорация "Боинг" стремится восстановить доверие к себе со стороны путешественников, авиакомпаний и акционеров.

В марта 2019 года, после второй катастрофы, подешевели более чем на 20 процентов. Теперь они подросли на 2 процента и котируются по 335 долларов за штуку.

С 13 января 2020 года председатель совета директороа Дэйв Калхун примет на себя обязанности исполнительного директора и президента компании.

Прекращение полётов лайнеров "Боинг-737 МАКС" стало крупнейшим кризисом за 34 года работы Дэнниса Мюленбурга в авиастроительной корпорации. В 1985 году он начинал здесь в качестве интерна и прошёл по карьёрной лестнице через различные подразделения, достигнув высшей позиции в 2015 году.