История белоруса, который отработал сантехником 12 лет, а потом стал программистом 1 24.12.2019, 20:46

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Фото: Александр Ружечка

Ему помог специальный учебный план, который он составил в 30 лет.

Евгению 34 года, из которых около 12 лет он отработал сантехником. Однако сегодня он — начинающий программист в EPAM и, кажется, теперь уж точно всем доволен, пишет «Онлайнер». Парень ведет блог, в котором рассказывает о сложностях, с которыми сталкивается любой человек, изначально никак не связанный с IT, но решивший-таки туда уйти. Сегодня будет история о том, как променять умывальники и водонагреватели на разработку, при этом почти не потратив денег.

Сантехник, которому в работе нравились две вещи

— Мои родители по образованию инженеры, но мама всю жизнь работала телефонисткой, а отец во времена евроремонтов осел в строительной области — стал заниматься сантехникой. Школьником я интереса к учебе не питал, а из-за проблем с концентрацией внимания с точными науками вообще не складывалось. «Не дурак, но ленивый», — говорили учителя на родительских собраниях. Моими предметами были в основном физкультура и «Человек и общество».

Фото: Александр Ружечка

Где-то в 1997 году, когда мне было 12 лет, в семье появился компьютер. Первый опыт работы с ним запомнился надолго — хотел отформатировать дискету, а отформатировал диск С. И все же в отличие от учебы компьютер меня захватил полностью, особенно, конечно, игры. Из компьютерных клубов не вылезал сутками.

Но школа и веселье закончились, и надо было куда-то поступать. Мне были интересны медицина и инженерия, но по понятным причинам эти области отпали — слишком многое было упущено. Пришлось выбирать дальше, и выбор пал на психологию. Она мне тоже нравилась, да и любовь к гуманитарным предметам дала о себе знать.

Так я поступил в педагогический университет, но уже с первого курса пошел подрабатывать по отцовским стопам, чтобы заработать на свой первый компьютер. На третьем курсе женился, приоритеты сместились, простая подработка стала работой.

К моменту практики в детских садах и школах желания работать по специальности уже не было.

Под конец учебы полностью сконцентрировался на работе и следующие 12 лет развивался как сантехник. Сначала работал вместе с отцом, потом стал самостоятельной единицей, от простых заказов перешел к построению сложных систем для квартир и коттеджей. И в общем в этой области вполне состоялся.

В моей работе мне нравились две вещи. Первая — финальная установка посуды. Потому что это процесс, в какой-то степени близкий к искусству, а не к строительству, да и клиенты денег не жалеют. Прекрасно помню, как случайно стал обладателем умывальника за 800 евро. Ставил его одному человеку, но даже при всей своей аккуратности отколол кусочек эмали на видном месте. Так у меня появился самый дорогой в моей жизни умывальник. Восстановлением проблему было не решить — компенсировал новым.

Второй момент — инженерная составляющая работы. Например, надо спроектировать котельную с бойлерами, вентилями и насосами, сделать проект, потом все это воссоздать в реальности. Классно!

Ну а про недостатки работы сантехника (например, сезонность) все знают, смысла говорить нет… В общем, с самого начала я знал, что это не то, чем я хочу заниматься всю жизнь.

Кризис среднего возраста

— Надо сказать, я долго не понимал, чем хочу заниматься по жизни. Поэтому завидую тем ребятам, которые понимают это уже в 14 лет. Мне же оставалось пробовать себя в разных областях. В какой-то момент учил HTML, дошел до таблиц стилей и забросил. Где-то в 2010-м взялся за Pascal, посмотрел базовые вещи… Но четкого представления, что мне с этим делать, не было. Без цели в итоге все забрасывал и продолжал работать сантехником. И все же какие-то мысли о программировании всегда были.

А потом наступил кризис 30 лет. Вопрос «Что делать?» встал со всей остротой. В какой-то момент желание программировать захватило полностью. Тогда я сел за компьютер и вместо игр и YouTube пошел гуглить, с чего вообще начинать.

На следующий день я составил для себя учебный план, в который вошли программирование, математика, английский, пропись, гитара и спорт. Шел 2016 год, мне был уже 31.

Поясню, почему такой странный список предметов. Ну, с программированием понятно. Математика — это базис, основа, которая настраивает мозги на нужный лад. С английским тоже все ясно, плюс он мне всегда нравился. Считаю, что если что-то и дает ощущение внутренней свободы и причастности к большому миру, то это английский. С ним ты становишься гражданином мира.

Гитара нужна, чтобы переключать мозги, отвлекаться. Я за разностороннее развитие личности. Нельзя все время быть в технических вещах, плюс всегда хотел научиться играть. К тому же в увлекающихся игрой на музыкальных инструментах людях есть что-то, что делает из них успешных программистов.

Прописи для первоклашек мне нужны были для развития мозга и мелкой моторики. Спорт же — основа всего, фундамент, который держит крышу на месте. Когда им занимаешься, организм в тонусе, есть силы что-то делать, появляется высокая работоспособность.

Все это упаковалось в расписание. Так как я привык ложиться очень поздно, часа в 2 ночи, то вставал по привычке в 9—10 утра. Мои уходили в школу и на работу, а я полчаса играл на гитаре, столько же времени тратил на прописи, час читал «Гарри Поттера» на английском, потом четыре часа отдавал программированию. Отвозил дочь в секцию карате и пока ждал ее на фуд-корте, пару часов занимался математикой. Это, к слову, очень воодушевляло.

Вокруг ходят люди, которые пришли просто поесть и развлечься, а я сижу и занимаюсь делом. Лично для меня это было большим стимулом — то, что я не трачу свое время впустую, а двигаюсь к цели.

Первое время делал акцент на программировании в целом и на математике в частности. В интернете нашел бесплатные уроки по программированию. Вскоре понял, что мне нравится Java, записался на бесплатный веб-курс, потом купил премиум-аккаунт.

Ну и занятия спортом три раза в неделю, тренажерный зал, начал заниматься акробатикой на батуте. В подходящий сезон это велосипед, подтягивания, бассейн, отжимания и приседания дома. Главное правило — хоть полчаса после работы чем-то заняться из расписания. Параллельно работал сантехником. Игры тоже не забросил, после 22 часов для разрядки уделял время им.

В таком режиме я работал и занимался где-то 14 месяцев, до октября 2017 года. Разумеется, в конце концов встал вопрос, что же делать дальше, куда податься. Многие рассматривают в качестве более простого входа в IT профессию тестировщика, но я сразу нацелился на Java-программирование.

В семье завелся тунеядец?

— Сразу скажу, что для себя рассматривал только бесплатное обучение. Потому что если я что-то захочу выучить, то выучу — благо бесплатной информации в интернете море. А если плачу деньги, но желания нет, то ничего не замотивирует учиться. И я нашел подходящий вариант — записался на курсы по разработке веб-приложений на Java.

Оставил заявку, и где-то в сентябре 2017-го мне позвонила рекрутер. Это был мой первый в жизни разговор на английском языке. Не скажу, что получилось совсем плохо, но от неожиданности запнулся на простейшем вопросе про последний просмотренный фильм. Я и на русском не смог бы ответить, потому что банально не помню. В общем, сказали, что перезвонят.

Ну, думаю, все, наверняка пролетел. Но настроен я был решительно, терять еще полгода в ожидании очередного набора не хотелось, поэтому в тот же день я записался к репетитору. Надо было раскрепостить свои устные навыки. Впрочем, через пару недель мне перезвонили и пригласили пройти тест — полчаса на английский и час на Java. Сделал я, конечно, не все идеально, но в целом справился и прошел на курсы.

Так началась настоящая академическая учеба с походами в БГУ на лекции 3 раза в неделю по 4 часа. Первое время ничего не мог с собой поделать и засыпал на парах, потому что вставать надо было в 6 утра, тогда как я привык просыпаться в 9—10 часов. Дома продолжал учиться, каждый день делал домашние задания.

В общем, на протяжении четырех месяцев на обучение программированию уходило по 9—11 часов.

От работы сантехником к тому времени полностью отказался. Совмещать, конечно, можно было, но на этот раз решил сосредоточиться только на учебе. О том, что хожу на IT-курсы, знали только брат и пара клиентов. Со стороны остальных все выглядело так: я перестал работать, хожу непонятно куда, сбережения подходят к концу. У домочадцев крепла мысль, что в семье завелся тунеядец. Но я был полон решимости.

Да, из-за ранних подъемов и дедлайнов какое-то время находился в состоянии стресса. С другой стороны, было большое воодушевление. Потому что я знал, что сегодня мне дадут новую тему и через неделю я буду в ней разбираться, без вариантов. Это разжигало внутри огонь.

Так прошло 4 месяца. По итогам курсов меня зачислили в лабораторию компании. Пару недель можно было перевести дух.

Потратил $180 и 2 года

— Вообще, я планировал получить работу в IT весной 2018 года. Однако тогда я только попал в лабораторию, так что трудоустройство откладывалось. Что делают в лаборатории? Ну, если на курсах это погружение в мир разработки, обучение основам, то в лаборатории ты изучаешь новые инструменты и фреймворки, компания помогает тебе стать специалистом, который умеет решать задачи и работать в команде, ведь написание кода — это только часть всей работы.

Наконец через 3 месяца я прошел интервью и устроился в EPAM. Прошло ровно 2 года с того момента, как я решил стать разработчиком. Из них 14 месяцев — моя самоподготовка, чтобы попасть на курсы. После учебы посчитал, что на изучение английского, математики и программирования я тратил по 4 часа ежедневно, включая выходные и праздники. В лаборатории этот показатель вырос до 6,5 часа.

За 14 месяцев самостоятельной подготовки я потратил $180: примерно $100 ушло на онлайн-курс, $60 — на книги, $20 — на премиум-аккаунт для курса по английскому.

В какой-то момент из-за обилия вопросов от знакомых и незнакомых людей даже хотел написать понятный каждому подробный гайд о том, как войти в IT. Он получился очень большим, и так появились «Впечатления решительного вайтишника». В общем, стал вести тематический блог, в котором есть и много мыслей, характерных для людей на развилке жизненного пути.

До сих пор у меня вызывает удивление, что многие не понимают, что все находится в их руках. Все, что нужно для успеха в жизни, дано от рождения — руки, ноги, голова. Не всем удается разжечь в себе искру. Моя долго тлела, но я не дал ей потухнуть. Если моя история сможет помочь тем, кто хочет сделать первые шаги по направлению к своей мечте, пускай и не в IT, и преодолеть страх — будет здорово.

Что касается финансовой стороны вопроса. По ощущениям сегодня я зарабатываю не меньше, чем когда уже был состоявшимся специалистом на предыдущей работе. К тому же в IT нет фактора сезонности. Дальше будет только лучше.