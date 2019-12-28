Белорусские гандболисты обыграла испанцев на турнире в Польше 28.12.2019, 22:02

В заключительном матче турнира белорусы сыграют с хозяйкой турнира.

Сборная Беларуси одержала победу над второй командой Испании в рамках товарищеского турнира в польском Тарнуве — 30:26, сообщает "Прессбол".

Лучшим бомбардиром в составе белорусской команды стал Андрей Юринок, который забросил семь мячей.

Беларусь — Испания Б — 30:26 (15:10)

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко, Кишов; Бровко, Кулак (1), Шилович (5), Астрашапкин, Пуховский (2), Никуленков (2), Шумак, Юринок (7), Баранов (1), Лукьянчук, Королек (3), Вайлупов (6), Бохан (1), Гайдученко (2).

29 декабря в заключительном матче турнира белорусы сыграют со сборной Польши. Начало матча — в 22.30.